Корреспондент «Рязанских ведомостей» провела урок профориентации в касимовской школе

Специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова рассказала о журналистской профессии ученикам 9-го класса школы № 2 им. академика В.Ф.Уткина города Касимова.

Людмила рассказала ребятам о том, какими личными и профессиональными качествами должен обладать журналист, показала технические устройства, которыми пользуются корреспонденты в своей работе.

На уроке профориентации девятиклассники узнали о том, с какими трудностями сталкивается журналист в своей работе, как складывается его рабочий день.

С помощью фотопрезентации корреспондент «РВ» показала некоторые моменты своих насыщенных журналистских будней.

Школьники активно задавали Людмиле Ивановой интересующие их вопросы. Спрашивали журналистку об интересных случаях в работе, об увлечениях, о том, кто для нее является авторитетом в профессии.

В завершение урока ребята и их педагоги сошлись во мнении, что разговор о журналистской профессии получился полезным и содержательным. Они поблагодарили Людмилу Иванову за интересную встречу.

Фото Ивана Мартынова