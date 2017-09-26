Рязанцы в составе сборной ЦФО завоевали золото и бронзу Кубка посла Республики Корея в РФ

Рязанские спортсмены успешно выступили на IX Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок посла Республики Корея в Российской Федерации», сообщает сайт регионального минспорта. Командные соревнования проводились по программе ТК5. В турнире приняли участие лучшие женские и мужские сборные Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского федерального округов, а также Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга. За мужскую сборную ЦФО выступал рязанец Михаил Шаров, за женскую — Светлана Бурмистрова.

На открытии соревнований присутствовали заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран, глава администрации Липецка Сергей Иванов, посол Южной Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёк, президент Студенческого союза тхэквондо и Липецкой федерации тхэквондо ВТФ Сергей Федулов, а также полномочный представитель президента Союза тхэквондо России, старший тренер юношеской сборной России Сергей Косьяненко. На церемонии открытия выступила лучшая демонстрационная команда по тхэквондо в мире «Куккивон», представляющую штаб-квартиру тхэквондо ВТФ в Сеуле.

По итогам турнира мужская сборная ЦФО заняла третье место, проиграв чемпиону — команде Москвы 98-108. Женская сборная ЦФО завоевала золото, победив в финале команду Татарстана, в составе которой ярко выглядела чемпионка Европы Дарья Ищенко.