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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцы в составе сборной ЦФО завоевали золото и бронзу Кубка посла Республики Корея в РФ

17:56 / Спорт

Рязанские спортсмены успешно выступили на IX Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок посла Республики Корея в Российской Федерации», сообщает сайт регионального минспорта. Командные соревнования проводились по программе ТК5. В турнире приняли участие лучшие женские и мужские сборные Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского федерального округов, а также Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга. За мужскую сборную ЦФО выступал рязанец Михаил Шаров, за женскую — Светлана Бурмистрова.

На открытии соревнований присутствовали заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран, глава администрации Липецка Сергей Иванов, посол Южной Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёк, президент Студенческого союза тхэквондо и Липецкой федерации тхэквондо ВТФ Сергей Федулов, а также полномочный представитель президента Союза тхэквондо России, старший тренер юношеской сборной России Сергей Косьяненко. На церемонии открытия выступила лучшая демонстрационная команда по тхэквондо в мире «Куккивон», представляющую штаб-квартиру тхэквондо ВТФ в Сеуле.

По итогам турнира мужская сборная ЦФО заняла третье место, проиграв чемпиону — команде Москвы 98-108. Женская сборная ЦФО завоевала золото, победив в финале команду Татарстана, в составе которой ярко выглядела чемпионка Европы Дарья Ищенко.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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