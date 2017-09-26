С 21 по 24 сентября в Смоленске прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. За победу боролись более четырехсот спортсменов из семнадцати регионов Центрального федерального округа. Спортшколу «Планета спорта» города Сасово представлял Даниил Авдеев. В весовой категории до 90 кг он занял третье место.
Спортсмен из Рязанской области завоевал «бронзу» на первенстве ЦФО по дзюдо
18:04 25.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Ранее по теме:
Рязанцы в составе сборной ЦФО завоевали золото и бронзу Кубка посла Республики Корея в РФ
Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 наград первенства мира по универсальному бою
Соборную версту пробежало более тысячи рязанских легкоатлетов