Нити Арена
16:26 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
126

Спортсмен из Рязанской области завоевал «бронзу» на первенстве ЦФО по дзюдо

18:04 / Спорт

С 21 по 24 сентября в Смоленске прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. За победу боролись более четырехсот спортсменов из семнадцати регионов Центрального федерального округа. Спортшколу «Планета спорта» города Сасово представлял Даниил Авдеев. В весовой категории до 90 кг он занял третье место.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцы в составе сборной ЦФО завоевали золото и бронзу Кубка посла Республики Корея в РФ

Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 наград первенства мира по универсальному бою

Соборную версту пробежало более тысячи рязанских легкоатлетов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
12:42
Рязанцам предложили поучаствовать в составлении программы проекта «Фестивальное лето» будущего года
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы