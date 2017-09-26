Китайские педагоги познакомились с рязанскими школьниками и попробовали чай из самовара

Делегация из города - партнера Рязани, китайского Сюйчжоу, посетила школу №55: ее ученики факультативно изучают китайский язык. Среди гостей были заместитель начальника управления образования города Сюйчжоу Ли Юньшэн и его коллеги, в том числе директор местной средней школы №3 Чжао Вэй. В рязанской школе их встречали и.о. заместителя главы администрации Рязани Елена Сорокина, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Алексей Зимин, директор учебного заведения Инга Войтенко, преподаватель английского и китайского языка Марина Коврегина и другие педагоги.

Встреча началась со знакомства в литературном музее школы, где участники рассказали о себе и вместе посмотрели видеоролик о том, как ученики школы №55 изучают азы китайского языка. После этого гости отправились на мастер-класс «Куклы в народном костюме»: мастерить обереги им помогали дети, при этом ребята говорили с гостями на китайском.

Диалог культур продолжился в актовом зале школы. Ученики и педагоги приготовили яркие творческие номера – сценки и песни с параллельным переводом. В концерте приняли участие и ребята их школы №8 – второй в Рязани, где изучают китайский язык.

Завершился визит делегации совместным чаепитием у самоваров. Гостям подарили русские баранки, экземпляр журнала о китайской культуре, изданный Институтом Конфуция РГУ имени С. А. Есенина, а также томики стихотворений рязанского поэта, переведенных на английский язык. Делегаты, в свою очередь, передали сотрудникам управления образования панно с изречениями на китайском языке, а школе №55 – картины, нарисованные школьниками Сюйчжоу. «Я очень рад, что наша встреча удалась. Будет замечательно, если мы продолжим сотрудничество и дети Сюйчжоу и Рязани смогут познакомиться», – отметил Ли Юньшэн.