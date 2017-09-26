Борцы из 15 субъектов РФ соревновались на турнире в Рязанской области

В Михайлове прошло Первенство общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба. В них участвовали 194 спортсмена из Рязанской, Ярославской, Владимирской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Калужской, Московской областей, Республики Мордовии и Татарстана. В этом году соревнования посвящены памяти лучших спортсменов Михайловского района.

На открытии присутствовали депутат областной Думы Владимир Сидоров, председатель местного отделения Совета ветеранов Владислав Москвитин и вице-президент федерации греко-римской борьбы Валерий Хабаров. Они пожелали участникам соревнований успехов и спортивных побед.

Высокий уровень организации турнира отметил чемпион России, призер чемпионата мира среди ветеранов Виталий Самохвалов. Он напомнил, что эта дисциплина относится к олимпийскому виду спорта. Помимо областного центра и крупных районных городов, греко-римская борьба развивается в Александро-Невском, Рязанском и Щацком районах. Имена рязанцев звучат на всероссийских и международных чемпионатах.

Схватки борцов были молниеносными и жаркими, их мастерство оценивали судьи высоких квалификационных категорий, главный судья – Николай Кочуков. Никто не хотел уступать, юные спортсмены боролись, демонстрируя свое мастерство бросков и захватов. Среди победителей и призеров были Малик Саитов (г. Новомичуринск), Николай Стрельников (г. Рязань), Вадим Силкин (г. Михайлов).

Фото Александра Федосеева