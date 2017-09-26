Открываются «Новые горизонты»

Строительная компания «Зеленый сад» построила в Рязани инновационный Центр детского развития

Открытие «Новых горизонтов» – настоящий подарок для маленьких рязанцев и серьезное событие в сфере дополнительного образования региона. Центр стал 16-м негосударственным учреждением такого профиля. Он поднимает планку дополнительного образования на новый уровень. И оборудование, и учебный процесс здесь отвечают самым современным требованиям.

– Наша цель – не просто дать детям хорошие первоначальные знания, но, прежде всего, развить в них творческие способности, научить малышей ставить перед собой цели и добиваться их, – рассказывает руководитель Центра Ольга Данилова. – Для детей подобраны уникальные авторские методики, нацеленные на развитие творчества, мышления, самостоятельности. Занятия подбираются с психологом под индивидуальные особенности конкретного ребенка. В процессе обучения ведется контроль и корректировка нагрузок.

В центре подобран поистине уникальный педагогический коллектив. Четверо преподавателей имеют авторские методики, в основе которых передовые разработки, основанные, например, на теории решения изобретательских задач. «Зубрежка» исключается, освоение материала идет через понимание и строится в легко доступной для детей игровой форме.

Оборудование центра тоже призвано помогать малышам осваивать знания максимально эффективно. Тут есть, например, огромный интерактивный экран, на котором можно рисовать, решать задачи, разгадывать головоломки и многое другое. Детский городок на территории центра – с травмобезопасными игровыми комплексами. Рядом расположилась площадка с дорожной разметкой и педальными машинками, чтобы легко и наглядно учиться безопасности на дороге.

Подумали здесь и о детях с ограниченными возможностями, чтобы они могли заниматься наравне со своими сверстниками. В центре предусмотрели подъемник для колясок, специальный санузел и другие элементы доступной среды. Кстати, занятия для таких детей проводятся бесплатно – заботу о них, а также детях из многодетных и малообеспеченных семей тоже взяла на себя компания «Зеленый сад». Субсидированием компании охвачены 72 ребенка.

– Образование и здоровье ребятишек стоит того. Мы не останавливаемся на сделанном. В течение трех лет здесь же, рядом, будет построен еще детский сад. Вообще, практически в каждом жилом комплексе компании есть социальные объекты – медицинские, дет-ские центры. Мы считаем, это должно быть стандартом для каждого застройщика в городе, – говорит член совета директоров компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

На церемонии открытия присутствовали представители министерства труда и социальной защиты населения, министерства образования и молодежной политики, сотрудники центра, родители.

– Моя дочь долго мечтала заниматься танцами, но нам отказывали из-за нашего заболевания. Мы очень благодарны, что здесь она сможет осуществить свою мечту, – рассказала Вера Проскурякова, мама 8-летней Вареньки, имеющей проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Всего в центре приступили к занятиям более 250 детей. Но места еще есть, и здесь будут рады новым воспитанникам. Благодаря удобному расположению, в «Новые горизонты» записываются и те, кто живет в центре города, и в Канищеве, и в Дашково-Песочне, и даже в пригородных поселках – Солотче, Полянах, Агро-Пустыни. Занятия можно подобрать по самым разным интересам – тут и школа раннего развития, и подготовка к школе, и иностранные языки, а также рисование, лепка, шахматы, спортивные секции и танцевальная студия. Стоимость занятий ниже средней по городу – от 200 рублей в час.

Еще Сухомлинский говорил, что истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. Получить это мастерство позволили строители компании «Зеленый сад» во главе с Алексеем Самохиным. Пример, достойный подражания.