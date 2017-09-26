Встреча с Циолковским в Калуге

Здесь прошли научные чтения, посвященные памяти ученого

Чтения приурочены к 160-летию со дня рождения великого К.Э. Циолковского. Рязань на форуме представляла делегация, которую возглавил директор политехнического института Игорь Мурог. Поздравляя участников чтений со знаменательной датой, Игорь Мурог подчеркнул важность неразрывной связи и сотрудничества Рязани, Боровска и Калуги. Он отметил историческую значимость Рязанской первой мужской гимназии (сейчас в этих стенах располагается Рязанский политехнический институт), где Циолковский держал экзамен на звание учителя математики.

На научных чтениях успешно прошла презентация книги И.А. Мурога и А.Ф. Агарева «Рязанские ступени Циолковского», посвященная исследованию определенного периода в биографии нашего земляка и становления его как ученого.

Потомки Циолковского Елена Тимошенкова, Сергей Самбуров и дочь легендарного генерального конструктора Сергея Королева Наталья Сергеевна очень тепло отзывались о Рязани и приняли приглашение присутствовать 27 – 28 сентября на всероссийской научно-практической конференции «Наследие К.Э. Циолковского и современность». Одна из секций этой конференции – «Роль студенчества в изучении наследия К.Э. Циолковского и его традиций в освоении космического пространства» – будет проходить в стенах Рязанского политехнического института, где будущие инженеры получат возможность проникнуться идеями своих великих предшественников.