Близ деревни с ласковым названием

Вновь прошел фестиваль «В Рязани – грибы с глазами», ставший международным

Солнечная сухая погода и пряные ароматы лесной чащи – что еще нужно любителям тихой охоты, чтобы отправиться на фестиваль «В Рязани – грибы с глазами!» В пятом чемпионате по сбору грибов близ деревни Ласково зарегистрировался 71 участник. Четыре часа отводится, чтобы наполнить ведерки и корзинки лесными дарами с разноцветными шляпками. По условиям состязаний ареал сбора не ограничен. Главное – вовремя вернуться к взвешиванию.

Из регионального фестиваль грибников быстро перерос в международный. Среди участников вторыми вышли из леса, неся полную корзину крепких белых и подосиновиков, Даяна Санс Пенья с сыном Романом, представлявшие на чемпионате Кубин­скую Республику. Отец Даяны работает в Гаване, но семья долго жила в Деулине, и походы за грибами превратились в традицию.

– Я стараюсь не поддаваться чувству азарта, а, наоборот, хожу по лесу спокойно и расслабленно – как будто просто гуляю, и тогда начинаю чувствовать на себе взгляды грибов – не зря же про них говорят «с глазами», – раскрывает секреты Даяна.

Добыча гостя из Индии Камаедина Сираджудина поскромнее, чем у кубинки, – один килограмм четыреста граммов грибов, но впечатлений, кажется, намного больше, чем у всех других участников, вместе взятых.

Сегодня Камаедин первый раз в жизни ходил в лес за грибами, отличать съедобные от поганок ему помогал инструктор.

– У нас в Индии тоже популярны блюда из грибов, но нет таких лесов, как в России, и грибы тоже отличаются. Я рад, что природа подарила мне эти прекрасные подосиновики, – говорит Сираджудин, будущий хирург, проходящий обучение в медицинском вузе.

После четырехчасовой прогулки по лесу настоящее наслаждение – поесть что-нибудь горячее, с «дымком».

Сто литров супа из белых грибов добавили гостям празд-ника бодрости и хорошего настроения.

Владимир Николаевич Панферов из Рязани собирает грибы с пятилетнего возраста. Увлечению его полвека. Говорит, что его специализация – непопулярные грибы, например, пестрые зонтики и дождевики.

– Дождевики можно есть, когда они внутри белые, а чуть пожелтели – все, выбрасывай или проходи мимо, – говорит Владимир. – Зато возни с ними на кухне немного – помыл и на сковородку.

Лес и все его обитатели обладают собственным сознанием, убежден Владимир. Нужно входить в чащу с хорошими помыслами, и тогда вернешься домой бодрым и со свежей головой.

– Хотите верьте, хотите нет, но мне помогает заговор, унаследованный от предков. Нужно стать спиной к березе или сосне и сказать: «Лесовичок, дай какой-нибудь грибок, возьми мое, отдай сове». Всегда помогает! В лес нужно входить с добрыми мыслями.

Тем временем Камаедин Сираджудин отправляется на помощь популярному ведущему Игорю Крысанову готовить жареные грибы с луком и помидорами. Захватил с собой индиец и душистые пряности.

А пока трапеза не началась, ведущие фестиваля подводят итоги грибного чемпионата. Среди 14-ти номинаций немало оригинальных, например: «Скороход» – первый пришедший на взвешивание грибов, или «За необычную композицию, сотворенную самой природой».

Победителем чемпионата, собравшим наибольшее количество грибов, стала Даяна Санс Пенья с результатом 7 килограммов 300 граммов.

В командном первенстве абсолютное лидерство за акционерным обществом «Гранит» – 23 килограмма 600 граммов. Приз вручили и самому юному участнику – двухлетней Валентине Тарасиковой из Рязани. А гость из Индии увез подаренную картину и, конечно же, все краски светлой осени и грибного великолепия, на которые столь щедра природа в рязанской деревеньке с ласковым названием.