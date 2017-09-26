Снова прилетел аист

В Рязани прошел 4-й областной фестиваль семейного воспитания

Фестиваль «День аиста» проходил с 7 по 16 сентября. В рамках фестиваля в областной библиотеке имени Горького состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, в ходе которой обсуждены эффективные практики поддержки семей с детьми. В ней приняли участие представители органов опеки из муниципальных образований, работники детских домов и школ-интернатов, организаторы профилактической и реабилитационной работы с семьей, участники НКО, работающие в сфере поддержки семей с детьми и семейного воспитания.

К участникам конференции обратились уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Е. Мухина, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор областной библиотеки Н. Гришина, представители министерств региона.

В качестве организаторов фестиваля выступили правительство области, Общественная палата Рязанской области, администрация г. Рязани, а также ряд образовательных и некоммерческих организаций. Уже не первый год активно сотрудничает с организаторами фестиваля гипермаркет «Глобус», управляющий которым в Рязани Д. Мелешкина также выступила на конференции.

Представители правительства области рассказали участникам фестиваля об основных направлениях семейной политики в регионе, о комплексе мер поддер­жки семей с детьми. В ходе конференции обсуждались вопросы развития системы ранней помощи детям на базе Рязанского дома ребенка, профилактики правонарушений среди детей и подростков, которой занимаются преподаватели и курсанты Академии ФСИН. Для участников фестиваля проведены три линейки мастер-классов и лекций по различным темам, касающимся работы с семьями.

В первый день конференции в Рязанской областной библиотеке имени Горького для участников областного фестиваля семейного воспитания «День аиста» прозвучала колыбельная.

Ее исполнила музыкальный терапевт Наталья Фаустова, инициатор международного социокультурного проекта «Колыбельная для всей семьи». Участникам научно-практической конференции, проходящей в рамках фестиваля, Наталья Анатольевна рассказала о том, какую роль играет исполнение колыбельной в жизни ребенка, матери и всей семьи. Она напомнила участникам фестиваля, что колыбельную ребенку может петь не только мама, но и папа. В ходе реализации проекта вышло уже две книги с колыбельными и аудиозаписями колыбельных разных времен и народов. Опытом реализации проекта, направленного на возрождение культуры исполнения колыбельных, Н. Фаустова поделилась с участниками «круглого стола», проведенного в рамках фестиваля. Присутствовавшая на мастер-классе Натальи Фаустовой певица, участница проекта «Голос» и многодетная мама Элла Хрусталева выразила свою благодарность и восхищение московской гостье. А потом они исполнили вместе две колыбельные песни, которые завороженно слушали все в зале. Вяснилось, что певицы учились в одном учебном заведении, ходили по одним коридорам на Ордынке и разминулись всего на год.

Участницей фестиваля стала и другая гостья из Москвы – Елена Мораш, психолог Школы приемных родителей Центра семейного устройства при Марфо-Мариинской обители милосердия. Она поделилась опытом семейного устройства детей-сирот, рассказала о наработанных в обители практиках подготовки кандидатов в приемные родители и сопровождения приемных семей в ходе мастер-класса.

Вопросы сопровождения семей, воспитывающих подростков, и опыт внедрения и развития программы охраны здоровья молодежи обсуждались с участием Татьяны Белкиной, гештальт-терапевта из Москвы. Врач-психотерапевт из Санкт-Петербурга Олег Старостин поделился своим опытом использования плассотерапии (песочной терапии) в коррекции детско-родительских отношений. Его мастер-класс рассчитан не только на практикующих психологов, но и на активных родителей. Доцент Московского государственного областного университета, генеральный директор ООО БЮРО «МЕТОД» Екатерина Бурмистрова поделилась с участниками фестиваля опытом личностно-профессиональной поддержки специалистов, работающих с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Идеи и проекты рождались прямо в процессе научно-практической конференции. Итогом двух плодотворных дней стал «круглый стол», обсудивший проблемы развития наставничества в сфере работы с детьми. Свои мнения высказали представители власти, бизнеса, НКО, общественных организаций, специалисты, работающие с детьми-сиротами. Они делились своим опытом.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина выразила надежду на то, что наставничество будет возрождаться и развиваться как мощный инструмент воспитания, очень важный не только для детей из интернатов, но и для детей, воспитывающихся дома, для трудных подростков, детей с ограниченными возможностями. Уполномоченный по делам предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев тоже многодетный отец. Ему тема наставничества также чрезвычайно интересна, о чем он и сообщил на заседании «круглого стола». Было подчеркнуто, что при разработке механизма реализации программ наставничества в сфере поддержки семьи и детства крайне важно соблюдать последовательность и действовать только в правовом поле.

Фестиваль «День аиста» проходил в Рязани в четвертый раз. И с каждым разом он привлекает все больше представителей НКО, науки, общественности, наработавших собственный опыт и практики в сфере работы с семьями, детьми, образовательными организациями, имеющими самое непосредственное отношение к семейной сфере. Этот опыт нуждается в изучении и распространении.

Фестиваль продолжался до 16 сентября. В его программе был кинопоказ документальных фильмов в рамках проекта «Успешные сироты на ринге жизни», был и финальный семейный праздник «Сказочный мир» в Рязанском дворце молодежи. Участники фестиваля расстались, чтобы через год встретиться в Рязани вновь.