Только так можно помочь детям с особенностями развития

В середине сентября касимовский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» получил долгожданный подарок – грант фонда Aмвей «В ответе за будущее» на реализацию своего проекта.

Проект на вырост

Проект называется «Шаг навстречу», и придумали его в центре «Доверие» для того, чтобы помочь детям и подросткам из замещающих семей и их приемным родителям, опекунам, воспитателям. И взрослые, и дети в замещающих семьях нуждаются в помощи, адаптации друг к другу, поддержке. Помогать можно по-разному. Касимовцы придумали проводить коррекционно-развивающие занятия с детьми и подростками, обучающие семинары и тернинги для взрослых. Проект отправили в фонд и вот получили деньги на его реализацию в числе других некоммерческих организаций из 14 регионов России.

Грант вручали в Рязани, в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, во время семинара, посвященного организации деятельности социально-психологической службы в условиях инклюзии. В зале собрались более 90 психологов, социальных педагогов из всех районов области. Так что выглядело все очень достойно, торжественно, все разделили искреннюю радость представителей центра «Доверие». Не каждый день приходит такая весомая и конкретная помощь. В октябре касимовцам предстоит поездка в Москву, на семинар, где их будут обучать новым приемам работы с замещающими семьями. Организует обучение благотворительный фонд Aмвей «В ответе за будущее».

Семинар для детских психологов был организован Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при поддержке министерства образования области, и обсуждались на нем разные стороны социально-психологической работы с детьми и взрослыми в условиях инклюзии. Слово «инклюзия» означает «включение», «привлечение». А инклюзивное образование – это практика общего образования, основанная на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Проблема эта непростая хотя бы потому, что против совместного образования обычных детей и детей с особенностями чаще всего выступают родители. И путь решения только один – разъяснять, доказывать, показывать на конкретных примерах, что дети могут обучаться вместе и помешать этому может только неблагоприятная среда.

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» основан компанией в 2013 году и с момента образования реализует благотворительную программу «С любовью к детям», направленную на укрепление института семьи, профилактику сиротства, в том числе вторичного, продвижение принципов ответственного родительства. Особенно важно то, о чем сообщила специалист фонда Евгения Светлова на семинаре: при отборе проектов в конкурсе грантов они ориентируются прежде всего на проекты из малых городов и поселков России. В больших городах с финансированием НКО все-таки меньше проблем.

Куда пойти?

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи во главе с Ольгой Путинцевой тоже организован недавно – чуть меньше года назад, но уже сумел заявить о себе как объединяющем звене для психологов и социальных педагогов региона. Создано методобъединение таких специалистов, оно активно работает, вот и на семинаре обсудили планы на новый учебный год, услышали много полезной информации.

Врач-психиатр Михаил Киселев рассказал о том, как сегодня оказывают психиатрическую помощь детям и подросткам. Они часто в такой помощи нуждаются, но не получают ее из-за устойчивых предубеждений, сложившихся у родителей и педагогов.

Социальные услуги в отделениях социальной реабилитации оказывают сегодня не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и их родителям. Об этом рассказала главный специалист министерства социальной защиты населения А. Савельева. Отделения социальной реабилитации есть в Рыбном, Михайлове, Касимове, Шацке, Скопине и, конечно, в Рязани. Характер обращения за услугами – заявительный. Если вам доведется получать такие услуги в Рязани, возможно временное проживание в центе «Семья».

Центр социальной реабилитации инвалидов в Рязани находится на улице Грибоедова. Это, как сегодня принято говорить, поставщик социальных услуг. Там работают с детьми-инвалидами. Каким образом? Об этом очень живо, наглядно и с позитивным настроем рассказал кандидат психологических наук Н. Лёнюшкин, до недавнего времени работавший в центре заместителем директора.

Первый Всемирный...

Из всего сказанного на семинаре напрашивается один очень важный вывод: система помощи семье, которая испытывает сложности в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сегодня выстраивается. Только и родители должны проявлять активность, не отчаиваться и, главное, видеть личностную ценность своего такого любимого, такого важного в семье ребенка. Представитель министерства соцзащиты Е. Гришкова рассказала участникам семинара о недавнем первом Всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге. Там тоже в центре внимания была инклюзия. Но понимать ее можно по-разному. Например, так: когда люди делают что-то вместе, если из этого процесса исключить инвалида, от этого станет хуже. У людей с ограниченными возможностями свои суперспособности, и их можно и нужно использовать. Известно, что слабовидящие люди отлично слышат, и у них очень развита мелкая моторика рук. Какие-то операции они умеют делать лучше зрячих. В одной из европейских стран недавно стали нанимать на работу в детский сад помощниками воспитателя людей с синдромом Дауна. Они замечательно быстро и легко нашли общий язык с малышами.

Проблемы семьи, в которой подрастает ребенок с особенностями, – особые. Их можно преодолеть с помощью специалистов – психологов, медиков, социальных работников. Главное, знать, когда это сделать необходимо и куда обратиться.