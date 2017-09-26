Ремень больше не работает

Традиционные методы постепенно уходят в прошлое

Данные опроса «ВЦИОМ – Спутник» показывают, что более 40 процентов родителей сегодня наказывают детей через запрет на пользование компьютером.

Самым распространенным методом воспитания, как и 20 лет назад, сегодня остаются родительские наставления и нравоучения: их выслушивают 78 процентов респондентов и используют 80 процентов опрошенных пап и мам. Однако с годами и этот испытанный метод становится все менее популярным. И тогда в действие вступают запреты на различные формы досуговой деятельности: запрет просмотра телевизора, слушания музыки, прогулки – это испытали на себе 43 процента опрошенных, 45 процентов родителей применяли такие запреты по отношению к своим детям.

В наше время теряют свою актуальность те или иные меры физического воздействия. Согласно данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», в дет­стве стояли в углу 49 процентов опрошенных россиян, а сами наказывали детей таким образом только 29 процентов. Шлепки и подзатыльники получали 37 процентов опрошенных, раздавали – 27 процентов. Особенно заметно смягчение нравов на примере наиболее жесткой из представленных мер: порку практикуют или практиковали в недавнем прошлом лишь 12 процентов родителей, тогда как среди наших взрослых современников ремень на себе испытали 33 процента. А в позапрошлом веке император Николай I, как рассказывают, подарил целую рощу кадетскому корпусу – на розги.

Лишение карманных денег как ранее, так и теперь применяется достаточно редко: по отношению к 15 процентам несовершеннолетних россиян и 13 процентам сегодняшних взрослых в качестве наказания для своих детей. Может быть, все дело в том, что в ситуации экономического кризиса не так значительны суммы, отпускаемые родителями детям в качестве карманных денег, чтобы потеря их выглядела наказанием. В век Интернета и компьютерных технологий отлучение от виртуального мира родителям кажется более действенным, чем воспитание по старинке. Третьим по популярности воспитательно-запретительным методом в отношении детей в наши дни является ограничение доступа к компьютеру – его практикуют 43 процента родителей.

Следует отметить, что представители старшего поколения чаще, чем молодые родители, в целях воспитания использовали нравоучения (среди 45–59-летних таких 83 процента, среди тех, кому исполнилось 25–34 года– 68 процентов), шлепки и затрещины в ходу у 31 процента тех, что постарше, и у 14 процентов молодых. Женщины чаще раздают шлепки и затрещины, чем мужчины (30 процентов против 22 процентов). В то же время запрет на компьютер и виртуальные игры, а также лишение телевизора наиболее востребованы поколением родителей в возрасте 35–44 лет (данные методы применяют 72 и 68 процентов из них соответственно). Респонденты зрелого возраста (от 45 лет и старше) чаще остальных вспоминали, что им давали щелчки и подзатыльники (40–42 процента), а от лишения карманных денег преимущественно страдали нынешние 25–34-летние молодые люди (27 процентов).

Нравы родителей по отношению к детям в нашей стране смягчаются, но, судя по всему, им еще далеко до европейских стандартов, когда одна только угроза применения силы по отношению к ребенку может служить поводом для тюремного заключения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23–24 мая 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента.

Рисунок Павла Соловцова

Елена Михайлова,

директор по исследованиям ВЦИОМ:

– При выборе воспитательных мер родители все чаще отказываются от прямого физического воздействия: приходит понимание, что применение насильственных методов является унизительным для ребенка и вряд ли может способствовать установлению доверительных отношений с ним. На смену отцовскому ремню пришел не менее действенный для современных детей запрет на пользование компьютером, однако в большинстве случаев родители стараются донести до ребенка те ценности и нормы, которым считают важным следовать. И все же наиболее эффективной считается модель воспитания, предлагающая высокий уровень включенности родителей в жизнь ребенка, основанная на взаимном доверии и понимании. Не предполагающий применения жестких санкций и ограничений демократичный стиль формирует у подрастающего поколения ответ­ственное социальное поведение, способствует их гармоничному развитию.