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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Улучшения – на потоке

00:01 / Промышленный вестник
Грамотно распределив задачи и ресурсы, можно получить колоссальные результаты
Улучшения – на потоке

Рязанское предприятие ООО «Завод Техноплекс» компании ТЕХНОНИКОЛЬ – флагман не только в России. По производительности труда он на четверть превосходит лучшие европейские производства аналогичной направленности. Завод, как и все площадки ТЕХНОНИКОЛЬ, оснащен самым передовым оборудованием от мировых лидеров рынка. Удивительно, но при внедрении системы «Бережливое производство» рязанские рационализаторы нашли возможность усовершенствовать и его.

Сначала – о самом заводе, где система «Бережливое производство» доказала свою эффективность. В 2008 году завод стал первым предприятием компании по производству экструзионного пенополистирола (сегодня их 8, и компания входит в тройку мировых лидеров по объемам производства XPS). Широкий ассортимент производимой продукции позволяет предлагать клиенту максимально эффективное решение конкретных задач. Например, здесь выпускают единственный в России специализированный утеплитель для фундамента с содержанием частиц наноуглерода. Он выдерживает нагрузку 20 тонн на квадратный метр и не представляет интереса для грызунов. Материал сделал популярные в Европе энергоэффективные фундаменты доступными для России.

Завод, как и все площадки ТЕХНОНИКОЛЬ, оснащен самым передовым оборудованием от мировых лидеров рынка. Удивительно, но рязанские рационализаторы нашли возможность усовершенствовать и его. Ведь производитель – не эксплуатационщик и не может учесть всех нюансов. Так, установленные немецким производителем шиберные задвижки в дозаторах сырья периодически забивались гранулами полистирола, что могло привести к выходу узла из строя. В рамках реализации рацпредложения одного из сотрудников завода задвижки были заменены на поворотные заслонки и проблема полностью отпала.

Непрерывный поиск потерь

В целом на одного сотрудника ТЕХНОНИКОЛЬ приходится примерно по 2 рацпредложения в год. Улучшения здесь поставлены на поток, а активность поощряется. Идеи, поданные на бумажных носителях или в электронном виде, рассматриваются комиссией на уровне предприятия и автоматически попадают в единое информационное пространство. У многих руководителей и специалистов ТЕХНОНИКОЛЬ настроены фильтры, и им незамедлительно приходят уведомления о поступивших предложениях по интересующей теме. Таким образом, идея сотрудника рязанского завода может помочь решить производственные задачи, например, в Хабаровске. Положительный опыт тиражируется, а рационализаторы поощряются премией и попадают в кадровый резерв.

Борьба с безвозвратными потерями – сырья, времени, средств – один из ключевых принципов бережливого производства. В компании применяется целый комплекс известных инструментов lean-менеджмента, направленных на поиск «узких мест». Среди них карта «Потока создания ценности», организация рабочего пространства по принципу 5С: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование и другие. Ведь не всегда легко определить, что именно является потерей. Например, простое, казалось бы, предложение сделать дополнительный проем в стене между складом готовой продукции и производственным цехом на рязанском заводе по производству гибкой черепицы «Шинглас» позволило сократить расстояние на каждом вывозе продукции как минимум на 200 метров, что в результате принесло экономический эффект около 600 тысяч рублей в год.

Среди безвозвратных потерь можно выделить транспортные, потери времени на ожидание, затраты на достижение избыточного, ненужного клиенту качества, требующие переделки дефекты и брак, излишние запасы сырья, перепроизводство. В компании также выделяют особый вид потерь, в работе с которым кроется наибольший потенциал развития, – нереализованный творческий потенциал сотрудников.

«Кадры решают все»

В ТЕХНОНИКОЛЬ убеждены: эффективное производство – это прежде всего вопрос кадровый. Главная задача управленца, придерживающегося такой философии, сделать так, чтобы люди хотели и умели использовать инструменты бережливого производства. Для этого применяется целый ряд инструментов: от особой системы подбора сотрудников, нестандартных способов их мотивации, до экзамена по LEAN-технологиям лично совладельцу и президенту корпорации.

На практике ставка на персонал приносит колоссальные результаты. Так, победителем II Всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2016» стал рязанский завод по производству битумно-полимерных материалов «Технофлекс». В 2015 году выработка на этом предприятии ТЕХНОНИКОЛЬ составила 26,46 млн. рублей на человека. (К слову, средние показатели в этой отрасли в 2015 году составили 2,61 млн. рублей). За последние 3 года ежегодная выработка завода выросла более чем значительно. При этом количество сотрудников не изменилось, а загрузка технологических линий даже снизилась на 2%. Рост связан с тем, что люди стали работать более эффективно. За этой цифрой – большое число идей отдельных сотрудников о том, как улучшить процесс своей работы.

Согласно данным рейтинга, в среднем сотрудник «Технофлекса» работает в 10 раз эффективнее своих коллег. И во многом это заслуга директора завода Александра Завьялова, который придерживается формулировки «Кадры решают все». По его мнению, главное предназначение руководителя – помочь сотруднику решить свою задачу. Для остальных вопросов есть узкие специалисты. Поэтому на предприятии нет понятия «прием по личным вопросам» – двери директора для сотрудников открыты всегда. Правило максимальной доступности Александр Викторович внедрил на многих заводах ТЕХНОНИКОЛЬ. Ведь именно он был первым директором первого завода корпорации в Выборге, построил с нуля рязанский «Технофлекс» и является одним из самых уважаемых людей в компании.

«Человек проводит на работе практически половину своего времени и важно, чтоб это время не было потерянным. Вспомним высказывание Генри Форда: «Время не любит, когда его тратят впустую». Одна из главных задач руководителя – сделать так, чтоб сотрудники тратили его с максимальной пользой, тогда и общий результат не заставит ждать. На мой взгляд, помимо возможности заработать, получить удовлетворение, крайне важно дать каждому сотруднику почувствовать свою востребованность. Именно тогда его потенциал раскрывается наиболее полно», – делится секретами Александр Викторович.

Опыт ТЕХНОНИКОЛЬ доказывает: грамотно распределив задачи и ресурсы, можно получить колоссальные результаты. Причем справедливо это как для международной корпорации, так и для достижения личной эффективности!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
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