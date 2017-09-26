На радиозаводе учатся увеличивать ценности, создаваемые на каждом рабочем месте

Внедрением системы «Бережливое производство» в АО «Рязанский Радиозавод» занимается расположенное на территории этого предприятия ООО «Центр инноваций и достижений». Повышение производительности труда – это одна из основополагающих целей любого предприятия. На первый взгляд, с определением производительности все очевидно: чем больше продукции изготавливаем за единицу времени, тем лучше. Однако такая формула не учитывает и не оценивает эффективность процессов, происходящих на предприятиях, переходящих с традиционной формы производства на бережливую. Об этих процессах сегодня рассказывает директор ООО «Центр инноваций и достижений» ВЕРОНИКА КОЖЕВНИКОВА:

– Занимаясь разработкой мероприятий, способных повлиять на повышение эффективности всего предприятия, мы постепенно дошли до уровня каждого из вспомогательных подразделений Рязанского радиозавода. В рамках проекта «Школа мастеров» мы разбираем такое понятие, как ценность, которую каждый из нас создает на своем рабочем месте, учимся работать с картами потока создания ценности. Осваивая эти инструменты, мы получаем возможность оценивать потери, возникающие из-за несовершенства нашей ежедневной деятельности. Участникам «Школы» была предложена задача уплотнить производственный процесс, сократить время, затрачиваемое на то или иное действие, сформировать такие карты потока, которые позволили бы увеличить скорость производства за счет приближения производственного процесса к идеальному состоянию. Для разбора в рамках учебного процесса мы взяли реально существующие проблемы, требующие обдуманного подхода. Например, отдел стандартизации и техдокументации предложил сразу две задачи, которые, несмотря на кажущуюся простоту и незначительность, оказывают колоссальное влияние на деятельность всего предприятия. Одна из них связана с неудовлетворительной скоростью внедрения изменений отделом главного конструктора, другая – с возвратом продукции представителем заказчика из-за испорченного внешнего вида обложки эксплуатационной документации, что приводит к задержке отгрузки готовой продукции потребителю.

Остановимся на последней проблеме. Совместно с экспертами участники «Школы мастеров» проанализировали весь процесс изготовления документации, рассчитали и проанализировали путь, который проходят работники отдела, обозначили возникающие задержки. В результате были сформулированы предложения для улучшения ситуации: новые способы и пути транспортировки, устранение временных потерь на ожидание, хранение и согласование. Следующим шагом была оценка эффективности принятых мер на уровне производственного процесса в целом. Другие интересные проекты, над которыми мы работаем в рамках «Школы мастеров», – это разработка процесса поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования для сторонних заказчиков (по заявке специалистов отдела главного метролога) и усовершенствование производственного процесса изготовления деталей (для гальванического производства).

Помимо «Школы мастеров», мы запустили совершенно новую программу всеобщего обслуживания оборудования – ТРМ (Total Productive Maintenance). Эта система, являющаяся логическим продолжением 5С, ориентирована, прежде всего, на производственные участки, где помимо ручного труда, используется оборудование. Первыми преимущества внедрения ТРМ ощутили работники одного из участков заготовительного производства. Мы сформировали несколько рабочих групп, в состав которых вошли операторы, наладчики, мастера, заместители начальника цеха и представители службы главного механика, и прикрепили их к определенному оборудованию. Суть новой системы – в принципиально новом подходе к обслуживанию техники. Производительность станков тем выше, чем больше часов они могут работать. Если возникает простой из-за поломки, производительность участка, а с ним и всего предприятия резко падает. Нам важно было добиться, чтобы операторы поняли, что содержать свое рабочее оборудование в чистоте и поддерживать его в рабочем состоянии – это, в первую очередь, в их интересах. Речь идет о простейших операциях, выполнение которых не требует специальных знаний и временных затрат, но значительно увеличивает срок службы оборудования и уменьшает вероятность поломки. В итоге мы избавляем себя от возникновения грязи и от необходимости ее очищать, а также снижаем загрузку службы главного механика, привлекая ее специалистов только в случае серьезных поломок. В ходе работы групп были определены источники загрязнения, обозначены критические зоны на оборудовании, разработаны стандарты чистки ключевых узлов оборудования и краткосрочные улучшения по циклу PDCA (планируй, делай, контролируй, действуй), а также заполнена форма «превентивные меры по предотвращению отказов». Итоговым шагом стало создание презентаций, во время подготовки которых участники групп смогли обобщить и подытожить полученные знания. В идеале мы рассчитываем, что по такому же принципу будет проведено внедрение системы ТРМ для всех типов оборудования, используемого на предприятии.

Продолжается реализация программы «Управление проектами». В настоящий момент в разработке находятся несколько проектов, руководители которых прошли обучение и теперь стараются применить свои знания на практике. Возникает немало вопросов и с формированием иерархической структуры работ, определением продукта и цели проекта. Это нормальная стадия перехода от теоретических знаний к практике.

Тем не менее проект по новому участку листовой обработки TRUMPF успешно реализуется, как и проект по инструментальному производству, сформировано положение о проектном менеджменте.

Сама практика применения технологии управления проектами у нас на предприятии показала себя с положительной стороны. Признаю, нам по-прежнему непросто дается расчет рисков, экономика и бюджет проекта, научиться этому – вопрос не одного дня. Но все стороны заинтересованы в хорошем результате, поэтому я уверена, успех на этом поприще нам обеспечен.