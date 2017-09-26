Фабрика процессов

На ней в медуниверситете знакомят с принципами и инструментами бережливого производства

Повышение эффективности использования государственных ресурсов и при этом рост качества предоставляемых населению услуг – это задача важна для такой отрасли, как медицина. Приоритетной становится система «Бережливое производство». О том, как она внедряется в региональном здравоохранении, мы попросили рассказать проректора по лечебной и воспитательной работе Рязанского государственного медуниверситета имени академика Павлова, доктора медицинских наук ГАЛИНУ АРТЕМЬЕВУ. Вот что она сообщила читателям:

– В ноябре 2016 года Минздравом РФ с участием госкорпорации «Росатом» был запущен федеральный проект «Бережливая поликлиника» в трех регионах России: в Калининграде, Ярославле и Севастополе, который призван повысить эффективность работы первичного звена практического здравоохранения и повысить удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи.

В апреле 2017 года проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Рязани. Существенная роль в реализации федерального проекта отведена Рязанскому государственному медицинскому университету имени академика И.П. Павлова. Перед университетом поставлены непростые задачи, в решении которых оказывают неоценимую помощь и поддержку специалисты госкорпорации «Росатом». Реализация всех без исключения направлений проекта проходит в конструктивном сотрудничестве университета с министерством здравоохранения Рязанской области.

Университет принимал участие в выявлении проблем, снижающих доступность, качество и эффективность медицинской помощи в лечебных учреждениях. С этой целью волонтеры РязГМУ провели картирование процессов в 3 медицинских организациях г. Рязани: поликлинике №6 и детских поликлиниках №1 и №7, опросили более 400 пациентов поликлиник об их удовлетворенности медицинским обслуживанием.

Приказом минздрава Рязанской области сотрудники вуза включены в межведомственную рабочую группу по реализации на территории Рязанской области федерального проекта «Бережливая поликлиника» и активно участвуют в анализе выявленных проблем и выработке предложений по улучшению процессов.

Перед Рязанским государственным медицинским университетом стоит задача обучения работников здравоохранения принципам бережливого производства, актуальным вопросам организации и оказания медицинской помощи. В РязГМУ разработаны программы дополнительного профессионального обучения, позволяющие овладеть методами и инструментами бережливого производства, изучить основы пациентоориентированного подхода в практике врача. Большинство программ содержит компонент дистанционного обучения, что позволяет работникам сферы здравоохранения повышать квалификацию и приобретать новые знания без отрыва от основной работы.

Обучение по многим программам уже начато. Не только среди работников здравоохранения Рязанской области востребованы эти программы, успешно проведено обучение в Липецке и Пензе, прошли дополнительное обучение представители здравоохранения Московской и Тульской областей, Республики Мордовия, выразили желание освоить технологии бережливого производства работники здравоохранения Республики Удмуртия и Тамбовской области. За истекший период прошло обучение более 160 человек. Овладение знаниями по этой тематике заинтересовало не только медицинских работников, но и сотрудников страховых медицинских организаций.

Принципам и инструментам бережливого производства невозможно учить только теоретически. Необходимо, чтобы обучающиеся сами участвовали в процессах, отрабатывали навыки на конкретных примерах. С этой целью в РязГМУ создана и начала работу Фабрика процессов – имитационная площадка, на которой моделируются и отрабатываются лечебно-диагностические процессы с участием партнеров из практического здравоохранения по реализации проекта. Учебные занятия на Фабрике процессов способствуют формированию и развитию навыков в управленческой деятельности. Важным аспектом реализации проекта «Бережливая поликлиника» в РязГМУ является включение в проект лечебных подразделений университета, что позволит повысить эффективность оказываемой в них медицинской помощи.

Обучение бережливому производству, отработку навыков на Фабрике процессов должны проводить подготовленные тренеры. В последней декаде сентября на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Министерство здравоохранения России с участием специалистов из госкорпорации «Росатом» проводит семинар для сотрудников медицинских университетов, которые в недалеком будущем смогут обучать в своих регионах специалистов, внедряющих инструменты бережливого производства в практическое здравоохранение.