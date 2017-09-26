Как стимулировать позитивную динамику

У бизнесменов региона – активная позиция

В средствах массовой информации не раз упоминалось о совещании о мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации, которое в рамках рабочей поездки в Рязань Владимир Путин провел на территории АО «Русская кожа». Обсуждались, в частности, перспективы развития отрасли и пути борьбы с производством контрафактной продукции. От Рязанской области в работе совещания приняли участие глава региона Николай Любимов и председатель совета директоров АО «Русская кожа» Игорь Сурин. Сегодня мы приводим некоторые важнейшие подробности совещания.

Трудный путь легкой промышленности

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что политика, направленная на импортозамещение, открывает новые возможности для производителей в сегменте легкой промышленности. По его словам, для развития отрасли необходимо поддерживать рост деловой активности в отечественной легкой промышленности и стимулировать появление новых успешных производств. Для эффективного роста нужно усиливать меры по борьбе с контрафактом и контрабандой, подрывающими конкуренцию на внутреннем рынке, так как эти явления обесценивают меры государственной поддержки.

– Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой промышленности, – заявил глава государства.

Одной из задач для улучшения динамики по отрасли Президент назвал необходимость увеличения поставок сырья на отечественные предприятия и решение проблемы дефицита натуральных волокон и материалов. Он предложил проработать решения, которые бы позволили стимулировать собст-венное производство сырья и закрыть текущие потребности переработчиков.

– В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства, – сказал Владимир Путин.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в своем докладе отметил, что на поддержку инновационного развития отрасли за последние 4 года Правительство направило более 7 млрд. рублей, в том числе около 3 млрд. рублей льготных займов из ФРП. Помимо этого, в развитие легпрома за последние 4 года было вложено порядка 80 млрд. рублей частных инвестиций, что позволило обеспечить устойчивость предприятий и вернуться к росту производства практически во всех сегментах.

– В сжатые сроки в стране модернизировано более 40 действующих предприятий и открыто около 17 новых производств. Лидеры отрасли занимают новые рыночные ниши, запуская производство продукции, которая востребована смежными отраслями. В частности, налажен выпуск высокотехнологичных тканей и нетканых материалов для строительства домов и автодорог, для нужд сельского хозяйства, медицинской и мебельной промышленности, – привел данные глава Минпромторга России.

Денис Мантуров также рассказал о работе по снижению на рынке доли нелегальной продукции. С этой целью Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции занимается корректировкой нормативной базы, в том числе для упрощения порядка изъятия товаров легпрома из незаконного оборота и последующего их уничтожения. Еще одно направление работы госкомиссии – это активное подключение регионов для координации на местах работы силовых и контрольно-надзорных органов по выявлению и ликвидации точек сбыта нелегальных товаров. Кроме того, в рамках проводимой политики создается система сквозной прослеживаемости на пути следования продукции легкой промышленности в периметре Евразийского экономического союза. Основным инструментом для этого является маркировка легальных товаров контрольными знаками.

– Вы знаете, что первый такой проект в прошлом году мы запустили по изделиям из натурального меха. До этого, по 2015 году, оборот продукции был в единицах примерно 380 тысяч. По единицам он увеличился в 12 раз – мы даже какой‑то промежуток времени не успевали выдавать эти контрольные метки, – а если говорить о деньгах, то в шесть раз за этот период, и легальный оборот составил 55 миллиардов рублей, – рассказал министр.

Он отметил, что аналогичный механизм в 2018 году планируется распространить на кожаную обувь, а с 2019‑го внедрить маркировку верхней одежды: курток, блузок, сорочек, костюмов, постельного и столового белья.

Налоги и перспективы

Председатель совета директоров АО «Русская кожа» Игорь Сурин в своем выступлении на совещании поднял вопрос, который минувшим летом волновал все рязанское бизнес-сообщество:

– Ни для кого не секрет, что конкурентоспособность достигается за счет модернизации. Новое оборудование позволяет выпускать новые виды продукции. Зачастую оборудование пока импортное. Мы и так его покупаем дороже, чем наши зарубежные конкуренты. Вынуждены держать даже еще и резервное оборудование: если какая-то единица оборудования встанет, это может быть выпадение объема выпуска продукции.

На сегодняшний день на оборудование, то есть на движимое имущество, которое поставлено на учет в качестве основных средств на федеральном уровне, применяется льгота. То есть освобождено от налогов все оборудование. Но с 1 января 2018 года возможность применения данной льготы передана в регионы. Регионы все разные по своему экономическому состоянию. Понимаете, какие-то регионы дотационные, какие-то – нет. Может получиться так, что мы все сразу будем платить на все оборудование 2,2 процента.

Вообще, если честно говорить, все новое оборудование сегодня нужно освобождать минимум на три года хотя бы от налога, а все остальное оборудование – пусть на региональных уровнях решают, принять льготу или нет. Хотел бы, чтобы поручили хотя бы проработать этот вопрос.

Игоря Сурина в этом вопросе поддержал министр экономического развития России Максим Орешкин:

– Позиция нашего министерства на самом деле абсолютно такая же, как у вас, мы считаем этот налог на самом деле вредным. Де-факто налог на движимое имущество – это налог на новые инвестиции… Да, была принята эта форма с предоставлением права регионам, но есть опасность, что какой-нибудь регион может не понять тех последствий, которые могут быть и соответственно привести к тому, что в каком-то регионе инвестиционные процессы и производственная активность могут серьезно встать.

После подробного обсуждения Владимир Путин, обращаясь к членам Правительства страны, подчеркнул:

– Вы сейчас правильные слова сказали, это дестимулирующий налог. Зачем нам это делать?

Президент дал конкретные поручения проработать поднятый Игорем Суриным вопрос.