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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Философия эффективности

00:01 / Промышленный вестник
В регионе внедряется система «Бережливое производство»

«Каждое предприятие ищет способ увеличить прибыль, параллельно сократив издержки. И государство, безусловно, заинтересовано стимулировать этот процесс, предлагая различные способы оптимизации менеджмента, один из которых – бережливое производство», – считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как при минимальных затратах ресурсов получить максимальный эффект? В середине прошлого века в «Тойоте» задались таким вопросом. Выработанные принципы бережливого производства позволили маленькой региональной японской компании превратиться в мировой автогигант, оборот которого сопоставим с бюджетом небольшого государства. Сегодня во всем мире предприятия из самых разных отраслей добиваются успеха, внедряя философию бережливого производства в жизнь.

Старт широкому внедрению «Бережливого производства» в Рязанской области был дан главой региона Николаем Любимовым. По его словам, система, разработанная, например, ГК «Росатом», имеет большие перспективы. Такой формат работы в настоящее время активно используется в ряде отраслей: медицине, промышленности, дорожном строительстве.

В апреле этого года слушатели учебного центра «Toyota Engineering Corporation» посетили Рязань, чтобы увидеть, как принципы эффективного производства реализуются на практике в условиях российской реальности.

В Рязани расположены производственные площадки корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, ставшие настоящим феноменом в области производительности труда (средний по компании показатель в 4 раза выше среднеотраслевых). Постоянное стремление получить максимально высокое качество при минимальных издержках превратило созданную четверть века назад с нуля двумя студентами МФТИ компанию в одного из крупнейших международных производителей стройматериалов. Широкий ассортимент продукции ТЕХНОНИКОЛЬ с лейблом «сделано в Рязани» широко востребован на стройках более 40 стран мира. Инструменты, которые лежат в основе успеха, универсальны для разных отраслей. На рязанские заводы ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно приезжают делегации – и не только из России – с целью перенять позитивный опыт бережливого производства.

Минувшим летом компания ТЕХНОНИКОЛЬ провела семинар, на котором представителям предприятий Рязани и области рассказали, как в компании внедряется система «Бережливое производство». Иными словами, работа в регионе ведется. Значительную часть «Промышленного вестника» мы посвящаем лучшим рязанским практикам по внедрению «Бережливого производства».

(Продолжение темы – на следующей странице «Промышленного вестника»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
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