Рязанское предприятие стало примером для целой отрасли

Во время своего визита в Рязань и посещения АО «Русская кожа» Владимир Путин сказал: «Отмечу, что легкая промышленность России постепенно выходит на позитивную динамику. В прошлом году текстильный, швейный, кожевенно-обувной сегменты прибавили около пяти процентов, а по итогам первого полугодия текущего года – все три сектора выросли примерно на шесть процентов. Появляются и развиваются современные конкурентоспособные производства, которые занимают свою нишу на внутреннем рынке, а также имеют хороший экспортный потенциал. На одном из таких предприятий мы сегодня находимся».

Высокая оценка не случайна. На Рязанском кожевенном заводе Президент осмотрел цех обработки и дубления кожи, красильный цех, цех производства автомобильной и авиационной кожи. Глава государства также общался с рабочими завода. Президент высоко оценил производственные мощности предприятия, отметив, что оно является самым крупным кожевенным заводом в Европе.

Завод поставляет продукцию более чем 100 передовым компаниям России, Италии, Португалии, Испании, Франции, стран Азии и др., экспортирует до 50 процентов продукции. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году достиг 6599 млн. руб. – 112 процентов к уровню 2015 года.

При поддержке государства реализуются инвестиционные проекты по разработке технологий и созданию производства авиационных и автомобильных кож. На эти цели получена субсидия в размере 75 млн. руб. С федеральным Фондом развития промышленности подписан договор на предоставление льготного займа в размере 190 млн. руб. на реализацию проекта «Организация индустриального производства специальных натуральных автомобильных кож с высокими эксплуатационными свойствами».

Проект по созданию импортозамещающего производства по выпуску кожи и меха из шкур мелкого рогатого скота был реализован АО «Русская кожа» также при поддержке Минпромторга России и правительства Рязанской области. В церемонии открытия новой производственной линии, состоявшейся в день визита в Рязань Владимира Путина, приняли участие заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов страны Антон Силуанов, глава региона Николай Любимов.

– АО «Русская кожа» за последние четыре года получило беспрецедентные меры поддержки со стороны государства и инвесторов, в общей сложности около 800 миллионов рублей, 160 миллионов из которых пошло на организацию этого нового производства, – сказал Мантуров корреспонденту РИА « Новости».

«Сейчас государственная политика направлена на поддержку реальных производств. Без поддержки правительства России, Минпром-торга РФ не было бы этого нового цеха, других предприятий, которые сейчас в Рязанской области модернизируются и развиваются, организуются вновь», – отметил глава региона Николай Любимов. Он добавил, что область продолжит оказывать всестороннюю поддер-жку рязанским предприятиям, демонстрирующим рост и стремящимся увеличить объемы экспортной продукции, в том числе компании «Русская кожа».

«Завод высокопроизводительный, выпускает отличную продукцию, вносит большой вклад в развитие рязанского региона и страны в целом», – подчеркнул Антон Силуанов.

Современное заводское оборудование, квалифицированные кадры позволят выпускать овечий мех в больших объемах. Проектная мощность производства составляет 3-3,5 тысячи шкур в день, на такие объемы планируется выйти через год. На сегодняшний день для выпуска продукции используется российское и австралийское сырье. В перспективе завод планирует расширить ассортимент и начать выпускать еще меха для одежды, продукцию для промышленных предприятий и строительства. Шерсть, которая останется после обработки меха, будет реализовываться как отдельный продукт.

По словам Аркадия Дворковича, на рязанском кожевенном заводе уделяется большое внимание не только повышению эффективности работы предприятия, расширению производственных мощностей и ассортимента продукции, но и созданию для своих сотрудников наилучших условий труда. «Это принципиально важно, и мы поддерживаем такой подход», – сказал вице-премьер. Он также подчеркнул, что будет оказана необходимая помощь в продвижении продукции предприятия на российском и зарубежном рынках.