Губернатор поздравил хлеборобов

В агрохозяйствах области намолочено свыше 2 млн. тонн зерна

В связи с этим губернатор Николай Любимов направил приветствие аграриям региона. В телеграмме главы региона, в частности, говорится: «Поздравляю хлеборобов Рязанской области с достижением знакового рубежа: валовой сбор зерна превысил 2 млн. тонн. Это наивысший результат за всю современную историю региона. Такие показатели были достигнуты лишь дважды: в 1973-м и в 1987 годах. Осенняя страда продолжается. Уверен, что сельские труженики сохранят высокие темпы и качество работы, приложат все силы для того, чтобы полностью собрать выращенный урожай. Самоотверженный труд, профессионализм и мастерство всех работников отрасли служат залогом успешного завершения осенних работ». Губернатор поблагодарил всех участников уборочной кампании, пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком и благородном крестьянском труде на благо рязанского края.