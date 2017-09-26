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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Урожай по осени считают

00:01 / Из официальных источников
Страда-2017 завершается

По состоянию на 25 сентября, зерновые культуры обмолочены на площади 535 тыс. га, что составляет 94,7% от общего объема. При этом пять районов региона уже завершили уборку зерна. Намолочено 2046,3 тыс. т, что на 594,8 тыс. т превышает показатели на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составляет 38,3 ц/га, что на 26,8% больше, чем в 2016 г.

Сахарная свекла выкопана на площади 2,8 тыс. га (36,3%), картофель – на 1895 га (39,9%), овощи убраны на 161,5 га (17,5%). Рапс и сурепица обмолочены на 34,5 тыс. га (91,6%), соя – на 1,6 тыс. га (10,6%). Рязанские аграрии приступили к уборке подсолнечника.

Продолжаются также другие сельскохозяйственные работы. Поднято 153,4 тыс. га зяби (36,5% от плана), посеяно 280,3 тыс. га озимых культур (94,8%). Заготовлено 417,3 тыс. т сенажа, 213,1 тыс. т силоса и 126,3 тыс. т сена.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
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