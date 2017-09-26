Приглашение к диалогу

Правительство области заинтересовано в продолжении конструктивного взаимодействия с политическими партиями

Губернатор Николай Любимов провел встречу с руководителями региональных отделений политических партий. Во встрече приняли участие руководитель регионального отделения «ПАРТИИ РОСТА» Александра Перехватова, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Пупков, первый секретарь Комитета областного отделения КПРФ Владимир Федоткин.

Губернатор поблагодарил руководителей региональных отделений политических партий за участие в избирательной кампании. «Политические партии отработали добросовестно. Всем вам хочу сказать спасибо за то, что в целом кампания прошла организованно и без использования черных технологий», – сказал Николай Любимов. По словам главы региона, каждая партия представляет довольно большую часть электората – жителей Рязанской области. «Сегодня системные политические партии, которые вы представляете, отражают интересы подавляющего большинства наших граждан. Несмотря на то что у нас разные взгляды по многим вопросам, мы едины в своем стремлении работать на благо нашего региона и страны, видеть Россию великой державой».

Губернатор отметил, что правительство области заинтересовано в продолжении конструктивного взаимодействия с политическими партиями. «Сегодняшняя встреча – это приглашение к дальнейшему диалогу, – сказал Николай Любимов. – Уверен, что вместе мы продолжим работать над тем, чтобы Рязанская область развивалась, чтобы людям жилось лучше». По словам главы региона, будет продолжена сложившаяся практика участия населения в общественной жизни региона. «Нужно знать разные точки зрения на те решения, которые принимает власть. Очень важно советоваться с людьми», – сказал Николай Любимов. Губернатор подчеркнул, что работа дискуссионных площадок и клубов, на которых обсуждаются важные для региона вопросы, будет продолжена. «Кроме того, мы и дальше будем обсуждать стратегию развития Рязанской области для того, чтобы ее можно было в этом году уже принять, – отметил глава региона. – Главное, чтобы в ней нашли отражение основные инициативы, проекты и идеи жителей региона».

На встрече руководители региональных отделений политических партий выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и совместной работе, направленной на развитие Рязанской области. Руководитель регионального отделения всероссийской политической «ПАРТИИ РОСТА» Александра Перехватова передала губернатору предвыборную программу партии для учета содержащихся в ней предложений в дальнейшей работе правительства области.

В ходе общения с руководителями региональных отделений политических партий губернатор Николай Любимов прокомментировал итоги встречи Президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов, которая состоялась 20 сентября.

По словам Николая Любимова, глава государства нацелил избранных губернаторов на активную работу по улучшению ситуации в регионах, отметив, что аванс доверия от населения, полученный на выборах, нужно оправдать. «Люди ждут от нас улучшения качества жизни. Пусть это будет происходить постепенно, но главное, чтобы жители региона видели и чувствовали позитивные изменения, – сказал Николай Любимов. – Кредит доверия, который мне предоставили рязанские избиратели, накладывает серьезные обязательства перед людьми на ближайшее будущее».

Комментируя итоги встречи с Президентом РФ, губернатор Николай Любимов отметил, что перед новым правительством области стоят задачи сделать регион экономически успешным, привлекать инвестиции, укреплять инфраструктуру, промышленность, АПК, социальную сферу, создавать комфортную городскую среду. Кроме того, важно формировать открытое общество, где слышат каждого человека, а власть работает для всех. В ходе встречи с главой государства Николай Любимов также озвучил предложения по цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе. «Важно сделать так, чтобы это действительно приносило определенную пользу и, прежде всего, снижало административную нагрузку на бизнес», – подчеркнул губернатор.