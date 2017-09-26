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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Иероглиф «Дружба»

00:01 / Общество
Педагоги из города-побратима Сюйчжоу познакомились с рязанскими школьниками и попробовали чай из самовара
Автор фото: Татьяна Клемешева | Иероглиф «Дружба»
Фото автора.

Делегация из города-партнера Рязани китайского Сюйчжоу посетила школу №55 – ее ученики факультативно изучают китайский язык.

Среди гостей были заместитель начальника управления образования города Сюйчжоу Ли Юньшэн и его коллеги, в том числе директор местной средней школы №3 Чжао Вэй. В рязанской школе их встречали и.о. заместителя главы администрации Рязани Елена Сорокина, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Алексей Зимин, директор учебного заведения Инга Войтенко, преподаватель английского и китайского языков Марина Коврегина и другие педагоги.

Встреча началась со знакомства в литературном музее школы. Участники представились и вместе посмотрели видеоролик о том, как ученики школы №55 изучают азы китайского языка. По словам Марии Коврегиной, с экзотической культурой знакомятся ребята с первого по шестой класс, и занятия проходят раз в неделю в творческой форме. Понять, как рязанские школьники умеют и любят творить, гости из Сюйчжоу смогли на мастер-классе «Куклы в народном костюме». Мастерить яркие обереги им помогали дети, при этом ребята общались с делегатами на китайском.

Диалог культур продолжился в актовом зале школы. Ученики и педагоги приготовили сценки и песни с параллельным переводом. В концерте приняли участие и ребята из школы №8 – второй в Рязани, где изучают китайский язык. Дети танцевали с веерами, пели известные русские песни и даже рассказали, как выглядит школьник 2017 года: он любит помечтать, но как-то успевает и уроки делать!

Завершился визит делегации совместным чаепитием у самовара. Гостям подарили русские баранки, экземпляр журнала о китайской культуре, изданный Институтом Конфуция РГУ имени С.А. Есенина, а также томики стихо­творений рязанского поэта, переведенных на английский язык. Делегаты, в свою очередь, передали сотрудникам управления образования панно с изречениями на китайском языке, а школе №55 – картины, нарисованные школьниками Сюйчжоу. «Я очень рад, что наша встреча удалась. Будет замечательно, если мы продолжим сотрудничество и дети Сюйчжоу и Рязани смогут познакомиться», – отметил Ли Юньшэн.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
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