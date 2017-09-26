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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Социальное партнерство

00:01 / Общество
В Рязани прошло заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО России

В работе заседания приняли участие представитель ФНПР в ЦФО, председатель Ассоциации Анатолий Сырокваша, заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, министр труда и социальной защиты области Валерий Емец, председатель правления объединения работодателей «РАЭСП» Владимир Кутенцын, профсоюзный актив. Главная тема заседания – работа Рязанского областного союза организаций профсоюзов во взаимодействии с органами исполнительной власти и объединением работодателей в рамках социального партнерства.

О практике работы в этом направлении рассказала собравшимся председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

– В Рязани налажен социальный диалог между профсоюзами, работодателями, представителями органов государственной власти и местного самоуправления, – сказала, выступая на заседании, Инна Калашникова.

В профобъединении региона 12 областных организаций, 69 городских и районных, 7 «первичек», не имеющих региональных отраслевых организаций профсоюза и выходящих непосредственно на профобъединение, а всего более одной тысячи профорганизаций. Общая численность членов профсоюза составляет почти 96 тысяч.

С прошлого года профобъединение стало создавать координационные советы организаций, своеобразные представительства, активизировало работу с администрациями районов по созданию территориальных трехсторонних комиссий по урегулированию трехсторонних соглашений. На сегодняшний день координационные советы созданы в 5 из 29 муниципальных образований. Эта работа продолжается, и делается это для развития социального партнерства и справедливого отношения к людям. Как было сказано, профсоюзы области используют все возможности по объединению усилий социальных партнеров для повышения эффективности работы областной и территориальных комиссий по урегулированию социально-трудовых отношений.

У рязанских профсоюзов есть и другие, не менее интересные проекты в сфере взаимодействия с органами исполнительной власти и объединением работодателей в рамках социального партнерства, о которых рассказала Инна Калашникова.

На заседании Совета Ассоциации выступили председатели первичных профсоюзных организаций Клепиковской средней школы Нина Иванова, АО «РНПК» Вячеслав Игнатов, член молодежного совета профобъединения, член молодежного парламента при областной Думе Мария Ларина, кандидат социологических наук, преподаватель радиотехнического университета Александр Васильев и другие.

– Социальное партнерство – самый цивилизованный и действенный способ решения социально-трудовых и экономических вопросов трудового населения, – сказала Лариса Крохалева. – И мы будем делать для этого все возможное.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
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