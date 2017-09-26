В ожидании зимы

В Рязани прошел парад коммунальной техники

Все специальные автомобили, предназначенные для обслуживания городских нужд в холодный период года, выстроились на параде на большой площадке в Борках.

Это спецмашины, находящиеся в пользовании Дирекции благоустройства города и ресурсоснабжающих предприятий Рязани – МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС» и МУП «РГРЭС». В смотре техники приняли участие заместитель председателя правительства области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, и.о. его заместителя Владимир Луканцов. Они осмотрели состояние техники и пообщались с работниками различных служб. Готовы к работе автомобили для нанесения противоледной посыпки на дороги, снегоуборочные агрегаты, техника для ликвидации аварий на электросетях. Часть техники – новая, причем отечественная. Должностные лица отметили, что подготовка различных аварийных служб проведена достойно. Хотя по конкретно этому смотру и нельзя судить об общем состоянии, в особенности подрядчиков, но чиновники намерены провести дополнительные инспекции различных баз муниципальных предприятий и прочие площадки, где дислоцируется техника. Особое внимание при осмотре представители региональной и муниципальной власти уделили той технике, которая предназначена для ликвидации порывов на теплотрассах и обрывов проводов. Разумеется, осмотру подверглась и та спецтехника, которая призвана убирать снег.

– Смотр – это та точка, когда все предприятия ЖКХ показывают готовность при вхождении в осеннее-зимний период, – сказал Олег Харивский. – К технике, которая будет работать зимой, в тяжелых условиях, предъявляются особые требования. Все, что мы увидели здесь, подготовлено на оценку «отлично». Самого количества техники достаточно для решения стандартных задач. Часть техники является высокопроходимой, что очень радует.

Теплый период года, по прогнозам синоптиков, да и по ощущениям горожан, заканчивается в последней декаде сентября. И уже скоро коммунальщики будут сдавать практический экзамен на степень своей готовности.

– Температура стабильно опускается ниже восьми градусов по Цельсию. Сейчас по всему городу идут пробные пуски тепла. В первую очередь, оно достанется объектам социальной сферы. Они будут полностью запитаны к концу недели. Отопительный сезон по плану должен начаться первого октября, – отметил Сергей Карабасов.