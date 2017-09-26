Нити Арена
16:28 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
108

В ожидании зимы

00:01 / Общество
В Рязани прошел парад коммунальной техники
В ожидании зимы

Все специальные автомобили, предназначенные для обслуживания городских нужд в холодный период года, выстроились на параде на большой площадке в Борках.

Это спецмашины, находящиеся в пользовании Дирекции благоустройства города и ресурсоснабжающих предприятий Рязани – МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС» и МУП «РГРЭС». В смотре техники приняли участие заместитель председателя правительства области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, и.о. его заместителя Владимир Луканцов. Они осмотрели состояние техники и пообщались с работниками различных служб. Готовы к работе автомобили для нанесения противоледной посыпки на дороги, снегоуборочные агрегаты, техника для ликвидации аварий на электросетях. Часть техники – новая, причем отечественная. Должностные лица отметили, что подготовка различных аварийных служб проведена достойно. Хотя по конкретно этому смотру и нельзя судить об общем состоянии, в особенности подрядчиков, но чиновники намерены провести дополнительные инспекции различных баз муниципальных предприятий и прочие площадки, где дислоцируется техника. Особое внимание при осмотре представители региональной и муниципальной власти уделили той технике, которая предназначена для ликвидации порывов на теплотрассах и обрывов проводов. Разумеется, осмотру подверглась и та спецтехника, которая призвана убирать снег.

– Смотр – это та точка, когда все предприятия ЖКХ показывают готовность при вхождении в осеннее-зимний период, – сказал Олег Харивский. – К технике, которая будет работать зимой, в тяжелых условиях, предъявляются особые требования. Все, что мы увидели здесь, подготовлено на оценку «отлично». Самого количества техники достаточно для решения стандартных задач. Часть техники является высокопроходимой, что очень радует.

Теплый период года, по прогнозам синоптиков, да и по ощущениям горожан, заканчивается в последней декаде сентября. И уже скоро коммунальщики будут сдавать практический экзамен на степень своей готовности.

– Температура стабильно опускается ниже восьми градусов по Цельсию. Сейчас по всему городу идут пробные пуски тепла. В первую очередь, оно достанется объектам социальной сферы. Они будут полностью запитаны к концу недели. Отопительный сезон по плану должен начаться первого октября, – отметил Сергей Карабасов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 169 (5456) от 26 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Социальное партнерство

Иероглиф «Дружба»

Открываются «Новые горизонты»

Социальное партнерство
В Рязани прошло заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО России
Валентина Севостьянова
Как стимулировать позитивную динамику
У бизнесменов региона – активная позиция
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Вечное движение
Татьяна Железнова
Финансы
Деньги – во благо
В регионе отметили 215-летие финансовой системы России
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Губернатор поздравил хлеборобов
В агрохозяйствах области намолочено свыше 2 млн. тонн зерна
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Урожай по осени считают
Страда-2017 завершается
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Приглашение к диалогу
Правительство области заинтересовано в продолжении конструктивного взаимодействия с политическими партиями
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Иероглиф «Дружба»
Педагоги из города-побратима Сюйчжоу познакомились с рязанскими школьниками и попробовали чай из самовара
Татьяна Клемешева
Промышленный вестник
Как стимулировать позитивную динамику
У бизнесменов региона – активная позиция
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Философия эффективности
В регионе внедряется система «Бережливое производство»
Промышленный вестник
При поддержке государства
Рязанское предприятие стало примером для целой отрасли
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Улучшения – на потоке
Грамотно распределив задачи и ресурсы, можно получить колоссальные результаты
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Школа мастеров
На радиозаводе учатся увеличивать ценности, создаваемые на каждом рабочем месте
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Фабрика процессов
На ней в медуниверситете знакомят с принципами и инструментами бережливого производства
Юрий Евстифеев
Семья
Снова прилетел аист
В Рязани прошел 4-й областной фестиваль семейного воспитания
Семья
С любовью
Только так можно помочь детям с особенностями развития
Семья
Ремень больше не работает
Традиционные методы постепенно уходят в прошлое
Общество
Открываются «Новые горизонты»
Строительная компания «Зеленый сад» построила в Рязани инновационный Центр детского развития
Валентина Севостьянова
Дата
Встреча с Циолковским в Калуге
Здесь прошли научные чтения, посвященные памяти ученого
Валентина Севостьянова
РВ ТВ
Близ деревни с ласковым названием
Вновь прошел фестиваль «В Рязани – грибы с глазами», ставший международным
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы