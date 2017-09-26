Уважаемые жители региона!

От всей души поздравляю вас с 80-летием со дня образования Рязанской области!

История нашего замечательного края уходит в глубину веков. Отрадно, что рязанцы бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах земляков, среди которых были великие ученые, конструкторы, военачальники, исследователи, писатели, поэты, композиторы и художники.

В наши дни жители области продолжают лучшие традиции своих предшественников. Рязанский регион вносит весомый вклад в отечественную промышленность и сельское хозяйство, приобретает все большую популярность как центр туризма. Сегодня нам нужно движение вперед для того, чтобы закрепить положительную динамику и выйти на ускоренный путь развития. Рязанцы любят и умеют работать. И я уверен, что вместе добьемся поставленных целей. Выполняя Майские указы Президента РФ, мы будем привлекать в регион инвестиции, формировать цифровую экономику, создавать высокотехнологичные рабочие места, строить школы, больницы и спорткомплексы, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты и таким образом формировать комфортную для людей среду, повышать качество жизни рязанцев, их материальное и духовное самочувствие.

Искренне желаю всем успехов, реализации намеченных планов и новых достижений.

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы! Дорогие земляки!

От имени депутатов регионального парламента и себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня образования Рязанской области!

Наша древняя земля имеет богатую и славную историю, которая неотделима от судьбы всей страны. На протяжении многих столетий область играла важную роль в укреплении российской государственности, развитии национальной экономики, сельского хозяйства. Она подарила России и миру целую плеяду ярких, талантливых людей – поэтов и писателей, художников и артистов, ученых и общественных деятелей. Рязанцы по праву гордятся ратными и трудовыми подвигами земляков. В числе уроженцев Рязанской области 300 Героев Советского Союза и Героев России, 42 полных кавалера ордена Славы.

Сегодня Рязанская область входит в число динамично развивающихся регионов. Укрепляется экономика, реализуются крупные инвестиционные проекты. Расширяется сеть социальных учреждений, качественные изменения происходят в здравоохранении и образовании. Новый импульс получили муниципальные районы, городские и сельские поселения. Решаются важные, востребованные временем задачи по модернизации агропромышленного комплекса, созданию современных производств, совершенствованию инфраструктуры и благоустройству территорий. Главное – не останавливаться на достигнутом, стремиться, чтобы богатый потенциал Рязанщины был в полной мере реализован и содействовал повышению уровня и качества жизни граждан.

Искренне признателен вам, дорогие друзья, за инициативность, ответственность и целеустремленность! Своим трудом и талантом вы строите настоящее и будущее региона! Вместе мы и дальше будем работать, чтобы наша область становилась интереснее и привлекательнее для гостей, благополучнее и комфортнее для рязанцев!

С праздником! Примите мои искренние пожелания здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях на благо родного края.

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В. Фомин