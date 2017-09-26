Вечное движение

Игра дат и цифр бывает весьма прихотлива: круглую, но не дотягивающую даже до ста цифру 80 трудно соотнести в уме с древнейшей историей рязанского края. Тем не менее именно столько лет исполняется сегодня со дня образования Рязанской области – административно-территориальной единицы, сущест­вующей в составе нашего государства с 26 сентября 1937 года.

На протяжении многих веков границы и статус рязанской земли менялись. В древнерусский период на территории современной Рязанской области образовалось Великое Рязанское княжество. В 1521 году оно вошло в состав Московского государства. В 1708 году в составе Московской губернии был образован Переяславль-Рязанский уезд. В 1719 году появилась Переяславль-Рязанская провинция. Указом императрицы Екатерины II от 28 февраля 1778 года была учреждена Рязанская губерния. Наконец, в 1929 году Рязанская губерния была упразднена, а большинство ее территорий вошло в состав Московской области. На несколько лет Рязань стала одним из городов областного подчинения, все административные и финансовые рычаги перешли в руки Москвы. Ситуация изменилась в 1937 году, когда из состава Московской были выделены Тульская и Рязанская области, и наш город вновь стал центром большого региона, что положило начало новому этапу его развития.

Прошедшие с тех пор восемь десятков лет были, наверное, одним из самых сложных периодов в нашей многовековой истории. Великая Отечественная война, преодоление военной разрухи, трудовые подвиги пятилеток… Можно долго спорить, что мы потеряли и что приобрели с развалом СССР, тем не менее, пережив и это непростое время, Рязанская область осталась значимым центром образования, науки, культуры, промышленности. Сегодня движение вперед не прекращается, производственные мощности региона растут. Динамично развиваются машиностроение и металлообработка, нефтепереработка и деревообработка, производство строительных материалов, электроэнергетика, цветная металлургия. Продукция с рязанской маркой экспортируется в 80 стран мира. Растет объем инвестиций в экономику области. На территории Рязанщины успешно работают такие крупные российские и зарубежные компании, как «Роснефть», «GUARDIAN», «Аутомотив Лайтинг», «Евроцемент», группа компаний «Технониколь».

Одной из важнейших отраслей экономики остается сельское хозяйство. На днях, словно подарок к круглой дате, с полей области пришло известие: собран рекордный урожай зерновых. По состоянию на 25 сентября 2017 года валовой сбор зерна составил 2 миллиона 46,3 тысячи тонн. Это наивысший показатель за всю современную историю регионального агропромышленного комплекса. С результатом, превышающим 2 миллиона тонн, рязанские аграрии завершали уборочную только дважды в истории: в 1973 году урожай составил 2 миллиона 294,7 тысячи тонн и в 1987 году – 2 миллиона 127 тысяч тонн.

Даже этот единственный пример показывает: современные рязанцы умеют и готовы трудиться на благо родного края. Самые прекрасные качества души земляков уже более пяти десятков лет отражает в своем творчестве народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств Виктор Иванович Иванов. В пятницу, 29 сентября, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется его выставка «Итоги лета», посвященная 80-летию Рязанской области. На ней живописец по традиции представит новые работы, написанные им в летней мастерской в спасском селе Исады. Все картины Виктора Ивановича посвящены родной природе и рязанскому крестьянству.

– Рязанский народ – это центральный русский народ, он всегда нес на себе все тяготы военного и мирного времени. Терпение, выносливость, разумность, трудолюбие, отношение к семье, чувство собственного достоинства – все эти присущие ему черты мне хотелось передать в своих работах. Я горжусь людьми, с которыми прожил жизнь, они достойны величайшего поклонения, они совершали великие дела в своей жизни, – говорит Виктор Иванов.

Будут ли новые поколения достойны того, чтобы запечатлеть их в живописных полотнах, – покажет время. Но главное, не забывать о том, что у нас есть на кого равняться и есть что беречь для потомков.