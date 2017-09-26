Деньги – во благо

В регионе отметили 215-летие финансовой системы России

В музыкальном театре в Рязани состоялось торжественное собрание, посвященное Дню финансиста и 215-летию Министерства финансов страны. С профессиональным праздником работников финансовой системы региона поздравил губернатор Николай Любимов. Он, в частности, сказал:

– Неизменной остается основная задача финансовых органов – эффективное управление государственной казной, качественное формирование и оптимальное исполнение бюджета. Министерство финансов Рязанской области и финансовые органы муниципальных образований являются достойными преемниками опыта и традиций своих предшественников. Сегодня в финансовой сфере региона трудятся квалифицированные специалисты, преданные своему делу люди, настоящие профессионалы. Во многом благодаря их качественной работе финансовые показатели области имеют положительную динамику. Проводимая бюджетная политика направлена на безусловное выполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь – Майских указов Президента России. Принят комплекс мер, позволяющий минимизировать расходы на обслуживание госдолга. Это очень важно. Рязанская область по уровню долговой нагрузки в последнее время заметно улучшила свои позиции среди регионов России. Областной бюджет сегодня принимается на трехлетний период. Программное долгосрочное планирование дает возможность более четко и целенаправленно работать на перспективу, позволяет достичь большей устойчивости бюджетной системы и, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии нашего региона. Работа рязанских финансистов по улучшению качества управления региональными финансами не раз была высоко отмечена на федеральном уровне. Вот уже третий год подряд по результатам оценки качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов России, Рязанской области присваивается первая, высшая, степень.

Несмотря на то что в регионе у нас еще не самые высокие бюджетные доходы, качество управления финансами – лучшее в стране. Эту планку, конечно, надо держать и добиваться еще более высоких, значимых результатов.

Как подчеркнула в своем выступлении министр финансов области Марина Наумова, финансовая работа никогда не была легкой. Аккумулировать деньги непросто, а тратить их разумно, на общее благо еще сложнее. Эта важнейшая задача требует от финансистов высокого уровня знаний, безукоризненной порядочности и честности.

– Сегодня финансисты области разрабатывают проекты бюджета на текущий год и плановый период, осуществляют его исполнение, систематический анализ, проводят координационную работу с администраторами доходов, – добавила Марина Александровна. – С 1 января 2016 года Рязанская область полностью перешла на «программное» формирование и исполнение бюджета.

В торжественном собрании, посвященном Дню финансиста и 215-летию Министерства финансов страны, участвовали заместители председателя регионального правительства Олег Булеков и Лариса Крохалева, председатель комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам Михаил Агапкин, руководители центральных исполнительных органов власти региона, администрации г. Рязани, работники и ветераны финансовой системы муниципальных образований.

Лучшим работникам финансовых учреждений области были вручены региональные и ведомственные награды.