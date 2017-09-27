В Рязанской области определись сильнейшие по итогам автокросса спортсмены

Итоги регионального чемпионата по автокроссу подвела областная федерация автомобильного и мотоциклетного спорта

Региональный чемпионат по автокроссу прошёл в шести классах спортивных машин.

Напомним, чемпионат области по автокроссу проходит в три этапа, которые состоялись в рамках Всероссийских автокроссов «Русская зима» (февраль), «День Победы» (май) и «День урожая» (сентябрь) на трассе «Семёновская» близ Рязани. В соревнованиях приняло участие 52 пилота из Рязани, Касимова, Михайлова, Шилово, Рязанского района, других муниципальных образований региона.

Призёрами чемпионата-2017 стали:

Зачётная группа «Д2-классика»:

1. Пучков Дмитрий (Рязанский политехнический институт) – 200 очков

2. Солдаткин Сергей – 171 очко

3. Силаев Андрей – 128очков.

Зачётная группа «Д2-Н»:

1. Евсенин Станислав – 140 очков

2. Скороходов Владимир (УВД Рязанской области) – 105 очков

3. Королёв Олег – 48 очков.

Зачётная группа Д3 («багги»)

1. Копытов Илья – 20 очков

2. Кобелев Владимир – 1 очко.

Зачётная группа Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52 и ГАЗели):

1. Савин Алексей (УВД Рязанской области) – 92 очка

2. Ермаков Анатолий – 75 очков

3. Соколов Андрей (Автотехцентр «Луч») – 51 очко.

Зачётная группа Т4-2 (грузовики ГАЗ-53):

1. Фролов Валерий (СПК «Зелёный сад») – 137 очков

2. Алёшин Алексей (УВД Рязанской области) – 119 очков

3. Кученев Андрей (Автотехцентр «Луч») –115 очков.

Зачётная группа Т4-3 (ЗИЛ-130):

1. Обоев Владимир – 94 очка

2. Степанов Роман – 36 очков

3. Свечников Вячеслав – 34 очка.

По сравнению с 2016 годом, из чемпионата – 2017 «выпал» дивизион полноприводных машин (Т1 – 2500) и вновь появился класс «багги» (Д3).

Четыре пилота – Пучков, Евсенин, Фролов и Обоев – сохранили звание чемпионов, добытое в 2016 году.

Фото Александра Кащеева