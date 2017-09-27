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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил жителей региона с 80-летием образования Рязанской области

09:05 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители региона! От всей души поздравляю вас с 80-летием со дня образования Рязанской области!

История нашего замечательного края уходит в глубину веков. Отрадно, что рязанцы бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах земляков, среди которых были великие ученые, конструкторы, военачальники, исследователи, писатели, поэты, композиторы и художники.

В наши дни жители области продолжают лучшие традиции своих предшественников. Рязанский регион вносит весомый вклад в отечественную промышленность и сельское хозяйство, приобретает все большую популярность как центр туризма. Сегодня нам нужно движение вперед для того, чтобы закрепить положительную динамику и выйти на ускоренный путь развития. Рязанцы любят и умеют работать. И я уверен, что вместе добьемся поставленных целей. Выполняя Майские указы Президента РФ, мы будем привлекать в регион инвестиции, формировать цифровую экономику, создавать высокотехнологичные рабочие места, строить школы, больницы и спорткомплексы, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты и таким образом формировать комфортную для людей среду, повышать качество жизни рязанцев, их материальное и духовное самочувствие.

Искренне желаю всем успехов, реализации намеченных планов и новых достижений».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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