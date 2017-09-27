Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил жителей региона с 80-летием образования Рязанской области

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! Дорогие земляки!

От имени депутатов регионального парламента и себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня образования Рязанской области!

Наша древняя земля имеет богатую и славную историю, которая неотделима от судьбы всей страны. На протяжении многих столетий область играла важную роль в укреплении российской государственности, развитии национальной экономики, сельского хозяйства. Она подарила России и миру целую плеяду ярких, талантливых людей – поэтов и писателей, художников и артистов, ученых и общественных деятелей. Рязанцы по праву гордятся ратными и трудовыми подвигами земляков. В числе уроженцев Рязанской области 300 Героев Советского Союза и Героев России, 42 полных кавалера ордена Славы.

Сегодня Рязанская область входит в число динамично развивающихся регионов. Укрепляется экономика, реализуются крупные инвестиционные проекты. Расширяется сеть социальных учреждений, качественные изменения происходят в здравоохранении и образовании. Новый импульс получили муниципальные районы, городские и сельские поселения. Решаются важные, востребованные временем задачи по модернизации агропромышленного комплекса, созданию современных производств, совершенствованию инфраструктуры и благоустройству территорий. Главное – не останавливаться на достигнутом, стремиться, чтобы богатый потенциал Рязанщины был в полной мере реализован и содействовал повышению уровня и качества жизни граждан.

Искренне признателен вам, дорогие друзья, за инициативность, ответственность и целеустремленность! Своим трудом и талантом вы строите настоящее и будущее региона! Вместе мы и дальше будем работать, чтобы наша область становилась интереснее и привлекательнее для гостей, благополучнее и комфортнее для рязанцев!

С праздником! Примите мои искренние пожелания здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях на благо родного края».