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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

10:20 / Общество

18 августа этого года примерно в 17:00 на автодороге из Кутуково в Исады Спасского района, проходящей по улице Новая села Агамаково, 29-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении мотоцикла «ИЖ Юпитер», за рулем которого был 14-летний парень. На мотоцикле без бокового прицепа в качестве пассажира находился второй подросток. Произошло столкновение. Несовершеннолетний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель мотоцикла получил травмы. Установлено, что водитель иномарки был пьян.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 208 или по телефону 29-93-52; 29-95-88.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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