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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Президент России Владимир Путин направил поздравление губернатору Николаю Любимову и жителям региона в связи с 80-летием Рязанской области

10:28 / Власть

«Рязанская земля славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение. Ее богатая духовная нива взрастила блистательную плеяду выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей, космонавтов и полководцев – достойных сынов Отечества. Важно, что вы бережно относитесь к наследию своих предшественников, стремитесь в полной мере раскрыть потенциал области, уделяете приоритетное внимание развитию промышленности и аграрного сектора, реализации программ, направленных на укрепление социальной сферы, науки, образования и здравоохранения. Рассчитываю, что ваши усилия, каждодневная добросовестная работа обязательно принесут свои плоды, будут способствовать решению серьезных задач на благо Рязанщины и всей России. Желаю вам успехов», – говорится в поздравлении Президента РФ В.В. Путина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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