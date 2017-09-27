Рязанская нефтеперерабатывающая компания сделала городскому детскому саду нужный подарок

При финансовой поддержке РНПК муниципальный детский сад №122 Рязани благоустроил современную игровую площадку. Теперь ребятишки могут играть на комплексах, имитирующих военные и полицейские автомобили, и даже вертолет. Для детей установили шведскую стенку, оборудовали тропинку со специальным нескользким покрытием. Новое оборудование отвечает самым современным требованиям безопасности и стандартам образовательных учреждений, на игровой площадке созданы все условия для их занятий на свежем воздухе и физического развития детей. Дошкольному учреждению оказана поддержка в рамках реализации благотворительной программы Рязанской НПК.

Детский сад №122 в Рязани находится в одном из отдаленных от центра жилых микрорайонов города – в поселке Строитель. Детскому саду более 40 лет, и его детская площадка давно нуждалась в реконструкции. Дошкольное учреждение посещают более 140 воспитанников.

Благоустройство площадки – еще один благотворительный проект Рязанской НПК, реализованный в этом году. Сертификаты материальной поддержки также получили три рязанские больницы, две сельские школы и Дом культуры поселка Турлатово Рязанского района, Окский государственный заповедник. В августе в самом крупном жилом микрорайоне Рязани высажено более 500 саженцев каштанов, кленов и туй, приобретенных на средства Рязанской нефтеперерабатывающей компании.