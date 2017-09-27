Уволен заместитель директора Окского государственного природного биосферного заповедника в Рязанской области

Как сообщают в прокуратуре области, специалисты провели в заповеднике проверку и установили, что заместитель директора учреждения представил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, в представленной им справке не указан доход от продажи автомобиля, который он в дальнейшем передал в качестве залога по договору купли-продажи. Кроме того, не указаны сведения об арендуемых им у администрации Спасского муниципального района двух земельных участков общей площадью 50 га сроком на 25 лет.

В связи с этим прокуратурой района внесено представление директору Окского государственного природного биосферного заповедника. По результатам его рассмотрения нарушителя освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия.