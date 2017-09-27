В Рязани недобросовестный алиментщик наказан исправительными работами на полгода

Как сообщает прокуратура Московского района Рязани, в феврале 2011 года суд обязал 29-летнего рязанца выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В прошлом году подсудимый перестал платить алименты. Прокурор поддержал обвинение алиментщика в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 процентов заработка осужденного в доход государства.