В Рязанской области сгорел жилой дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Урядино Касимовского района. Сгорел деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.