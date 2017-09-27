Нити Арена
16:30 МСК
Среда
27 / 09 / 2017
Выпуск № 170 (5457)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
158

В Рязанской области сгорел жилой дом

11:01 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Урядино Касимовского района. Сгорел деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Во время пожара в Рязани пострадал человек

Пожар в деревне Мальцево Рязанской области тушили 4 пожарных расчета

В водохранилище на территории Рязанской области обнаружили труп

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:08
Сельхозтоваропроизводители Рязанской области примут участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017»
15:03
В Рязани откроется выставка «От действительности – к мечте»
14:47
В Рязани начала работу всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
14:34
В Рязанской области проходит рейд ГИБДД «Тонировка»
14:21
Первый съезд хирургов ЦФО открылся в Рязани
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы