Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Урядино Касимовского района. Сгорел деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел жилой дом
11:01 26.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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