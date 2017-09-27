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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Рязанец вошел в число победителей на IV всероссийской Спартакиаде трудящихся

11:29 / Спорт
В общей сложности за победу боролись более тысячи человек

Финальные соревнования проходили с 21 по 25 сентября в г. Чебоксары Чувашской Республики. В них приняли участие сборные команды 40 регионов страны, включая Рязанскую область.

Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минспорт области, по итогам соревнований по армрестлингу в двоеборье лучшим стал рязанец Максим Цирюльников, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 100 кг. В финале он поборол соперников из Пензы и Краснодарского края.

Максим Цирюльников – мастер спорта России по армрестлингу и тяжелой атлетике, многократный победитель всероссийских и международных турниров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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