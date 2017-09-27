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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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В ряде школ Рязанской области прокуратура обнаружила нарушения

11:54 / Общество

Как сообщает сайт регионального надзорного ведомства, прокуроры провели проверку образовательных учреждений в Кораблинском районе и выявили, что с 1 по 4 августа комиссия провела приемку готовности учреждений образования района к новому учебному году. Однако, как выяснили прокуроры, не все акты приемки соответствуют требованиям законодательства.

Так, при приемке образовательных организаций района в новому учебному году в комиссию не были включены представители МВД России и Роспотребнадзора, не принят и не утвержден совместный приказ органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, территориальных органов МВД России, МЧС России и Роспотребнадзора, предусматривающий предоставление сведений и участие в комиссии.

В актах проверки готовности общеобразовательных учреждений отсутствуют сведения о паспорте безопасности организаций; сведения о медицинском обслуживании (организация, персонал, лицензия, медицинский кабинет); мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организаций (способ охраны, система охранной сигнализации, связь с МВД, оборудование ограждения территории); обеспечение пожарной безопасности (сведения о проведенных проверках госпожнадзора, сведения об пожарной сигнализации, система противодымной защиты, приемка состояния изоляции электросети и заземления, проведение инструктажей).

Проверкой установлено, что требования защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз в образовательных учреждениях района не соблюдены.

В зданиях 8 школ и 7 детских садов района отсутствует кнопка тревожной сигнализации, в 3 школах и одном образовательном учреждении не огорожена территория. А в актах проверки готовности эти нарушения не отражены.

Прокуратурой района внесено представление в адрес начальника управления образования и молодежной политики района с требованием принять меры к устранению нарушений законодательства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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