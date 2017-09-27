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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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В Рязанской области «чернобыльские» выплаты могут получить дети погибших от лучевой болезни

12:13 / Актуально

Как сообщает портал УЗРФ, Отделение Пенсионного фонда РФ по региону производит выплаты детям, получившим заболевания вследствие радиоактивного облучения одного из их родителей при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Размер ежемесячных «чернобыльских» выплат с 1 февраля этого года для детей и подростков, страдающих болезнями, обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них генетического заболевания составляют 2022,94 руб.

Как добавил представитель Пенсионного фонда, в настоящее время более 200 жителей региона в возрасте до 18 лет получают выплаты в ПФР как последующие поколения ликвидаторов аварии на ЧАЭС и пострадавших от радиации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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