Нити Арена
16:29 МСК
Среда
27 / 09 / 2017
Выпуск № 170 (5457)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
171

Жителям Рязанской области рассказывают, как не стать жертвами мошенников

12:22 / Общество

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте УМВД России по области. В частности, тем, кто занимается продажей товаров через интернет рекомендуют не сообщать лишних персональных данных. Мошенники могут переводить продавцам больше денег чем нужно, а при возврате лишней суммы, попытаться узнать код от карты. Все счета, которые «привязаны» к Вам, будь то сберкнижка или банковская карточка, функционируют по одному принципу и при получении персональных данных становятся доступны мошенникам. Как прописано в договоре о банковских услугах – ни в коем случае не раскрывайте свои персональные данные и сведения карточки кому бы то ни было.

От злоумышленников может поступить звонок о том, что ваш родственник попал в ДТП или совершил другое правонарушение, после чего попал в полицию, и злоумышленники вымогают деньги, чтобы якобы «замять дело». В таком случае вначале позвоните вашему родственнику и уточните, был ли такой факт. Проверьте, где ваш родственник, и ни в коем случае не идите на сделку со злоумышленниками.

Когда злоумышленники, представляясь сотрудниками социальной службы, проникают к вам в дом под предлогом заполнить заявление о проделанной работе или о будущей работе, один принимает заявление, второй в это время может попытаться похитить деньги из квартиры. Злоумышленники могут представляться и сотрудниками социальных службы, говорят о якобы будущей денежной реформе, предлагают переписать номера купюр, обещая их потом обменять на банкноты нового образца. Гражданин сам достает деньги и сам невольно показывает, где они были спрятаны. После этого хозяина квартиры отвлекают и второй злоумышленник получает возможность похитить сбережения.

Как предотвратить преступные посягательства мошенников:

Желательно покупки осуществлять с рук на руки, либо сотрудничать с проверенными сайтами.

Если поступило сообщение, что ваш родственник задержан полицейскими, то первым делом стоит узнать, где находится родственник, и задать наводящие вопросы – например, «кто следователь и в каком райотделе задержан». Злоумышленник сразу поймет, что Вы хорошо осведомлены и, вероятнее всего, испугается и повесит трубку.

Никому не сообщайте свои персональные банковские реквизиты.

Не пускайте в квартиру незнакомых вам людей. Предварительно проверьте документы, служебное удостоверение, подтверждающие профессиональную принадлежность «незваного гостя».

Сотрудники полиции напоминают рязанцам о необходимости соблюдения правил личной безопасности. Будьте бдительны! Всегда спрашивайте документы у людей, которые приходят к вам в квартиру, представляясь работниками различных служб. Постарайтесь запомнить внешность людей, которые показались Вам подозрительными. Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В ряде школ Рязанской области прокуратура обнаружила нарушения

Две жительницы Рязанской области незаконно вырубили почти 300 кубометров леса

В Рязани недобросовестный алиментщик наказан исправительными работами на полгода

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:03
В Рязани откроется выставка «От действительности – к мечте»
14:47
В Рязани начала работу всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
14:34
В Рязанской области проходит рейд ГИБДД «Тонировка»
14:21
Первый съезд хирургов ЦФО открылся в Рязани
14:20
В Рязани чествовали воспитателей и других работников дошкольного образования.
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы