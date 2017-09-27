Жителям Рязанской области рассказывают, как не стать жертвами мошенников

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте УМВД России по области. В частности, тем, кто занимается продажей товаров через интернет рекомендуют не сообщать лишних персональных данных. Мошенники могут переводить продавцам больше денег чем нужно, а при возврате лишней суммы, попытаться узнать код от карты. Все счета, которые «привязаны» к Вам, будь то сберкнижка или банковская карточка, функционируют по одному принципу и при получении персональных данных становятся доступны мошенникам. Как прописано в договоре о банковских услугах – ни в коем случае не раскрывайте свои персональные данные и сведения карточки кому бы то ни было.

От злоумышленников может поступить звонок о том, что ваш родственник попал в ДТП или совершил другое правонарушение, после чего попал в полицию, и злоумышленники вымогают деньги, чтобы якобы «замять дело». В таком случае вначале позвоните вашему родственнику и уточните, был ли такой факт. Проверьте, где ваш родственник, и ни в коем случае не идите на сделку со злоумышленниками.

Когда злоумышленники, представляясь сотрудниками социальной службы, проникают к вам в дом под предлогом заполнить заявление о проделанной работе или о будущей работе, один принимает заявление, второй в это время может попытаться похитить деньги из квартиры. Злоумышленники могут представляться и сотрудниками социальных службы, говорят о якобы будущей денежной реформе, предлагают переписать номера купюр, обещая их потом обменять на банкноты нового образца. Гражданин сам достает деньги и сам невольно показывает, где они были спрятаны. После этого хозяина квартиры отвлекают и второй злоумышленник получает возможность похитить сбережения.

Как предотвратить преступные посягательства мошенников:

Желательно покупки осуществлять с рук на руки, либо сотрудничать с проверенными сайтами.

Если поступило сообщение, что ваш родственник задержан полицейскими, то первым делом стоит узнать, где находится родственник, и задать наводящие вопросы – например, «кто следователь и в каком райотделе задержан». Злоумышленник сразу поймет, что Вы хорошо осведомлены и, вероятнее всего, испугается и повесит трубку.

Никому не сообщайте свои персональные банковские реквизиты.

Не пускайте в квартиру незнакомых вам людей. Предварительно проверьте документы, служебное удостоверение, подтверждающие профессиональную принадлежность «незваного гостя».

Сотрудники полиции напоминают рязанцам о необходимости соблюдения правил личной безопасности. Будьте бдительны! Всегда спрашивайте документы у людей, которые приходят к вам в квартиру, представляясь работниками различных служб. Постарайтесь запомнить внешность людей, которые показались Вам подозрительными. Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.