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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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На дорогах Рязанской области проводится операция «Автобус»

12:38 / Общество

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции в регионе проводят профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения, которые допускают водители, должностными и юридическими лицами организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Во время рейда специалисты обследуют маршрут движения пассажирского транспорта. Пройдут проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушающих правила дорожного движения водителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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