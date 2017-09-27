На дорогах Рязанской области проводится операция «Автобус»

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции в регионе проводят профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения, которые допускают водители, должностными и юридическими лицами организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Во время рейда специалисты обследуют маршрут движения пассажирского транспорта. Пройдут проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушающих правила дорожного движения водителей.