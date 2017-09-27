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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Рязанские дзюдоисты успешно выступили на первенстве ЦФО

12:41 / Спорт
Первенство Центрального Федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2003 г.г.р.

В Смоленском Дворце спорта «Юбилейный» прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 2001 – 2003 годов рождения. В течение трёх дней на татами вышло более 400 участников из 17 регионов нашей страны. Юноши и девушки боролись за путевки на первенство России, которое пройдет в Ялте.

Воспитанник спортшколы «Комета» Дмитрий Нечаев завоевал золотую медаль в весовой категории 73 кг, Кристина Чуриловская стала пятой в весе 63 кг. Воспитанники тренеров-преподавателей Бодько С.П. и Богодаева В.Н. будут представлять регион на первенстве России.

Достойно выступил спортсмен спортшколы «Комета» Никита Рюмин. В весовой категории 46 кг в условиях на жесточайшей конкуренции он занял пятое место. Тренируется спортсмен под руководством тренера-преподавателя Бодько С.П.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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