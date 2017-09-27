Рязанцам предложили поучаствовать в составлении программы проекта «Фестивальное лето» будущего года

Жителей Рязани просят поучаствовать в работе по формированию программы ежегодного проекта «Фестивальное лето», сообщает сайт администрации областного центра. В проект входят пятничные «Встречи на Почтовой», «Арт-субботник» в городском парке на улице Ленина и «Воскресный вечер в парке» в ЦПКиО.

Чтобы оставить свой отзыв о проекте в целом, посоветовать что-либо или внести предложение на будущее, необходимо зайти в раздел «Интернет-конференции» на официальном сайте администрации Рязани. Итоги опроса будут подводиться 25 октября.