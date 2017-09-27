Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 06.10 в Рыбновском районе на 164-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 34-летний житель областного центра, двигаясь со стороны Москвы в направлении Рязани, столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес». В ДТП пострадала пассажирка легковушки.
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:50 26.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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