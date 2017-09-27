Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине

Как сообщает сайт регионального минспорта, на первенстве мира по стрельбе из лука, которое будет проходить в городе Росарио (Аргентина) со 2 по 8 октября, выступят две рязанские спортсменки – мастер спорта России Екатерина Бирюкова (классический лук, тренируется в спортшколе «Фаворит») и мастер спорта России Вероника Санина (блочный лук, спортшкола ЦСК).