Как сообщает сайт регионального минспорта, на первенстве мира по стрельбе из лука, которое будет проходить в городе Росарио (Аргентина) со 2 по 8 октября, выступят две рязанские спортсменки – мастер спорта России Екатерина Бирюкова (классический лук, тренируется в спортшколе «Фаворит») и мастер спорта России Вероника Санина (блочный лук, спортшкола ЦСК).
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:53 26.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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