Как сообщает сайт регионального минспорта, в муниципальных образованиях области в рамках Декады пройдут фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участники, показавшие наилучшие результаты, будут приглашены к участию в итоговых проектах, которые пройдут в рамках Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в феврале 2018 года в Ульяновской области.
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
13:03 26.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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