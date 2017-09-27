В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО

Как сообщает сайт регионального минспорта, в муниципальных образованиях области в рамках Декады пройдут фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участники, показавшие наилучшие результаты, будут приглашены к участию в итоговых проектах, которые пройдут в рамках Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в феврале 2018 года в Ульяновской области.