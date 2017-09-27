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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Рязанцы увидели «Многоликую Россию»

14:32 / Культура
В регионе состоялся XII региональный праздник национальных культур «Многоликая Россия»

Участников праздника, состоявшегося на базе Рязанского областного научно-методического центра народного творчества приветствовал министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

В этом году в празднике участвовали творческие любительские коллективы, сольные исполнители, мастера народных промыслов из 13 муниципальных образований региона: Ермишинского, Касимовского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Скопинского, Сасовского, Путятинского, Пронского, Чучковского районов и города Рязани.

На гала-концерте «Рязанское раздолье» были представлены фольклорные, песенные и хореографические номера. Гости праздника смогли ознакомиться с культурными традициями разных народов, населяющих регион. Кроме того, была организована выставка-дегустация национальных блюд.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил: «Рязанская область отличается неповторимым многонациональным культурным разнообразием и в этом заключается ее духовная сила. Взаимопонимание и взаимопомощь разных народов всегда были основой исторического развития региона». По словам министра, в области уделяется большое внимание сохранению культурного наследия, оказывается поддержка самобытным творческим исполнителям. Эта работа будет продолжена.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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