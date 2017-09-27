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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста

14:50 / Экономика

Как сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, специалисты пополнили коллективы организаций АПК 18 районов. 33 молодых специалиста уже обратились за мерами государственной поддержки.

Работать пришли агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, механизаторы, бухгалтера, экономисты, техники-механики, технологи на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наиболее привлекательными для молодых специалистов хозяйствами стали ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, Окская птицефабрика и ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района, ООО «Разбердеевское» Спасского района, Старожиловский молочный комбинат.

Напомним, что в рамках регионального закона «О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области» предусмотрено выделение из областного бюджета единовременного пособия в размере 86600 рублей и ежемесячного пособия в течение первых трёх лет работы в сумме 4330 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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