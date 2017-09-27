Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники

В отдел полиции обратился 27-летний житель Милославского района. Мужчина рассказал, что из его ремонтной мастерской пропала отремонтированная бытовая техника.

Сотрудники полиции следов взлома на входной двери не обнаружили и предположили, что злоумышленник проник в помещение через приоткрытое пластиковое окно. Поскольку офис мастерской расположен на втором этаже здания, проникнуть в него можно было только с хозяйственной пристройки, на крыше которой специалист экспертно-криминалистического центра обнаружил следы обуви трех человек.

Под подозрение в краже попали знакомые потерпевшего. Сотрудники полиции разыскали одного из них. 24-летний житель Милославского района признался в краже и рассказал, что действовал не один, а вместе с двумя знакомыми. Заметив, что пластиковое окно мастерской приоткрыто, злоумышленники взобрались на крышу пристройки и проникли в офис. Забрав технику, которую недавно отремонтировал потерпевший, они вынесли ее через окно и перевезли в гараж к одному из злоумышленников. Сбыть бытовую технику не удалось. Краденое изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.