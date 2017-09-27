Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России

Форум, состоявшийся в Москве, в Общественной палате РФ, обсудил актуальные вопросы, связанные с потенциалом взаимодействия и ресурсами НКО в сфере образования и культуры. 56 региональных участников форума представили лучшие практики по социо-культурному развитию своего края. С интересом были восприняты выступления представителей Рязанской области Айвины Атясовой, руководителя Музея обороны и тыла из села Баграмова, как оказалось, единственного в стране, Марины Ретюнской, начальника отдела культуры и туризма администрации г. Скопина, Ольги Шустиной, директора детско-юношеского центра народных промыслов «Рязанский оберег».

Представители Рязанской области приняли участие в работе нескольких «круглых столов» форума. Так, председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадирова и председатель местной организации мусульман г. Рязани «Нур» Фаина Ситдикова рассказали об опыте межнационального и межкультурного взаимодействия в регионе. Их выступление вызвало большой интерес у участников форума.

Модераторами «круглого стола», посвященного укреплению связей поколений в сохранении и трансляции культурных и духовно-нравственных ценностей, региональным моделям патриотического воспитания, стали члены Общественной палаты РФ Ольга Воронова, Сергей Рыбальченко, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

Особый интерес вызвала экспертная сессия, в ходе которой обсуждался потенциал НКО в сфере культуры, туризма и образования, возможности доступа к бюджетным средствам.

Сопредседатель оргкомитета 3-го Культурного форума регионов России, председатель Общественной палаты Республики Карелия Наталья Вавилова отметила огромную работу, которую провели регионы в рамках Культурного форума: «Ваши проекты имеют долгосрочную цель, и это очень важно. Проекты регионов сейчас – это создание целых стратегий, новых рабочих мест, межведомственных связей. Все это по-настоящему работает на развитие региона».