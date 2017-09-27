Нити Арена
16:28 МСК
Среда
27 / 09 / 2017
Выпуск № 170 (5457)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
138

Лучшие молодые рязанские предприниматели представят регион на всероссийском конкурсе

16:24 / Общество
Победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» вручены награды
Лучшие молодые рязанские предприниматели представят регион на всероссийском конкурсе

В номинации «Открытие года» победителем стал Дмитрий Найдёнов, директор фабрики кофе и чая BRAVOS.

Максим Казанцев, директор батутного центра «Cosmica», стал лучшим в номинации «Производство года».

Победитель в номинации «Работодатель года» – Наталья Светочкова, основатель студии дизайна интерьера «ЭПАТАЖ».

В номинации «Социальный бизнес года» члены жюри отдали предпочтение Антону Маликову, директору клуба инженерного творчества «РобоШкола».

В специальной номинации «Личный вклад года» отмечен бизнес-тренер и эксперт Школы молодёжного предпринимательства – Марк Рогинкин.

Победителям и призерам вручены именные дипломы и подарки от спонсоров.

Совсем скоро лучшим представителям молодежного бизнеса региона предстоит принять участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», где они смогут заявить о себе и побороться за лидерство в своей сфере с сильнейшими предпринимателями со всей страны.

Источник: сайт mineconom.ryazangov.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская делегация была одной из самых представительных и активных на 3-м Культурном форуме регионов России

Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники

В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:03
В Рязани откроется выставка «От действительности – к мечте»
14:47
В Рязани начала работу всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского
14:34
В Рязанской области проходит рейд ГИБДД «Тонировка»
14:21
Первый съезд хирургов ЦФО открылся в Рязани
14:20
В Рязани чествовали воспитателей и других работников дошкольного образования.
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы