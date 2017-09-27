Лучшие молодые рязанские предприниматели представят регион на всероссийском конкурсе

Победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» вручены награды

В номинации «Открытие года» победителем стал Дмитрий Найдёнов, директор фабрики кофе и чая BRAVOS.

Максим Казанцев, директор батутного центра «Cosmica», стал лучшим в номинации «Производство года».

Победитель в номинации «Работодатель года» – Наталья Светочкова, основатель студии дизайна интерьера «ЭПАТАЖ».

В номинации «Социальный бизнес года» члены жюри отдали предпочтение Антону Маликову, директору клуба инженерного творчества «РобоШкола».

В специальной номинации «Личный вклад года» отмечен бизнес-тренер и эксперт Школы молодёжного предпринимательства – Марк Рогинкин.

Победителям и призерам вручены именные дипломы и подарки от спонсоров.

Совсем скоро лучшим представителям молодежного бизнеса региона предстоит принять участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», где они смогут заявить о себе и побороться за лидерство в своей сфере с сильнейшими предпринимателями со всей страны.

Источник: сайт mineconom.ryazangov.ru